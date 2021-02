A Balatonfüredi KSE legénysége zsinórban ötödik sikeréért hajt

Első ízben méri össze erejét a férfi kézilabda NB I-ben a két szomszédvár: vasárnap 18 órától fogadja a Balatonfüredi KSE az újonc Veszprémi KKFT-t.

Nagyon szépen halad előre a Balatonfüredi KSE, amely négy sikerrel nyitotta a 2021-es esztendőt. A csapatnak rengeteg a pótolnivaló meccse, ezért aztán igencsak sűrű a programja. A fürediek így az év elején 15 napon belül teljesítenek öt bajnokit. Ha most is győznek, az bizonyára rekord, hiszen kizárt dolog, hogy ilyen rövid időn alatt valaha is gyűjtött 10 pontot a csapat története során.

A BKSE elsöprő lendülettel kézilabdázott a Gyöngyös, a Komló és a Ferencváros ellen, az első két ellenfelét otthon, utóbbit idegenben verte igencsak magabiztosan. A legutóbbi, Dabas elleni hazai összecsapás már nem volt díszmenet, a Balaton-partiak alaposan megszenvedtek a pontokért. Becsületükre váljon, gyengébb játékkal is begyűjtötték a pontokat.

– Várható volt, hogy küzdelmes találkozó vár ránk, hiszen nekünk úgymond kötelező volt a győzelem, míg a dabasiak felszabadultan játszhattak. Az történt, amire számítottunk, megszenvedtünk a sikerért. Hiába kezdtünk jól, a folytatásban buta hibákat követtünk el. A második félidőre aztán felébredtünk, és a sarkunkra álltunk. Voltaképpen önmagunk ellen harcoltunk, magunkat kellett felülmúlnunk, szerencsére sikerrel jártunk – mondta el a Naplónak György László edző a szerdai, Dabas elleni bajnokiról. A mérkőzés első játékrészét követően a vendégek 15-12-re vezettek, és a Dabas a szünet után sem hagyta magát, ám a BKSE gyenge formában is képes volt fordítani és végül megérdemelten gyűjtötte be a pontokat (26-24).

A vasárnapi rangadóval kapcsolatban György László azt hangsúlyozta, hogy erős rivális érkezik hozzájuk, azonban nekik elsősorban továbbra is magukkal, a saját játékukkal kell foglalkozniuk.

– A VKKFT már bebizonyította, hogy bárkinek méltó ellenfele tud lenni ebben a mezőnyben. Tisztában vagyunk vele, hogy maximális összpontosítással kell pályára lépnünk – fogalmazott a szakember, aki a szerdai meccset kihagyó Kemény Lászlóra ismét számíthat.

A Veszprémi KKFT más érzésekkel várhatja a szomszédvári derbit, hiszen legutóbbi bajnokiján az Eger ellen egygólos fiaskót szenvedett el. A 27-26-ra elvesztett találkozót Tombor Csaba vezetőedző úgy értékelte, negatív meglepetést okozott neki a csapata. – Az utolsó tizenkét percben mutatott teljesítmény meggyőzött róla, hogy nem fizikálisan, sokkal inkább mentálisan voltunk fáradtak. A fiataljainknak még hozzá kell szokni ehhez a terheléshez, főleg fejben kell erősödnünk, jobban kell koncentrálni, összpontosítani. Hiába dolgoztunk ki számtalan helyzetet, nem tudtuk kihasználni azokat és a kapufára, a kapusba, vagy mellé dobott labdák is mind azt jelzik, a mentális edzettségünkön van mit javítani – összegzett a szakvezető.

Tombor Csaba korábban, még játékosként hét esztendőn át kézilabdázott a balatoni csapatban, ahol többek között György László is az edzője volt és a szakember akkor Sótonyi László munkáját segítette.

– Laci rendkívül maximalista, ezenkívül alapos és tüzetes munkát végez, amikor az ellenfelekből készülni kell. Biztos vagyok benne, hogy most is a lehető legkomolyabban kielemez minket. A három, négy válogatottal és kerettaggal felálló BKSE a találkozó egyértelmű esélyese, mi a tisztes helytállást fogalmaztuk meg célként. Szeretném, ha hosszabb időre stabilizálni tudnánk a játékunkat, ez a találkozó erre remek lehetőséget biztosít. Fontos persze, hogy ne sérüljön meg senki, mert szem előtt kell tartanunk a sereghajtó Dabas elleni bajnokit is, ami számunkra különös fontossággal bír – hangsúlyozta Tombor Csaba.

Mint megtudtuk, a veszprémiek a pénteki rehabilitációs tréning után videóztak egyet, majd szombaton és vasárnap délelőtt már kifejezetten a Füredre készülve edzettek.

A szomszédvári ütközetet vasárnap 18 órakor rendezik Balatonfüreden.