A Barca és a Kiel is a veszprémi csoportba került

A decemberi férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjének három résztvevője is egy nyolcasba került a 2020/21-es évadban: vagyis a Telekom Veszprémnek a spanyol Barcával és a német THW Kiellel is össze kell mérnie erejét a csoportban.

Az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) bécsi székházában megtartották a 2020/21-es évad sorsolását.

Az új kiírás szerint a férfiaknál két nyolcast alakítottak ki. A tizenhat elitcsapat között a Telekom Veszprém és a MOL-Pick Szeged is helyet kapott. A Telekom az első, a Tisza-parti gárda a harmadik kalapból várhatta a sorsolást.

A bakonyiak, akik a december végi kölni Final Fourra is hivatalosak, két olyan riválist is megkaptak, akik szintén hivatalosak a négyes döntőre. Eszerint a Telekom Veszprém nyolcasába, a B csoportba a THW Kiel, a Barcelona is bekerült, viszont az alsóbb kalapból könnyebbnek tűnő ellenfeleket kapott David Davis alakulata, mint például a dán Aalborg, a HBC Nantes, az ukrán Motor Zaporizzsja, a szlovén Celje, vagy a horvát PPD Zagreb.

A MOL-Pick Szeged az A jelű nyolcasban a következő riválisokkal mérkőzik meg: RK Vardar 1961 (északmacedón), PSG Handball (francia), Vive Kielce (lengyel), FC Porto Sofarma (portugál), Meskov Breszt (fehérorosz), Elverum (norvég), SG Flensburg-Handewitt (német).

Elkészült a női sorsolás is, amely egyáltalán nem kedvezett a Ferencvárosnak, viszont a Győri Audi ETO Kc-nak annál inkább. A női ágon is megújították a lebonyolítást, itt szintén két nyolcasba sorolták be a résztvevőket.

A csoport: Metz Handball (francia), Rosztov-Don (orosz), Vipers Kristiansand (norvég), Team Esbjerg (dán), FTC, CSM Bucuresti (román), SG BBM Bietigheim (német), krim Ljubljana (szlovén).

B csoport: SCM Ramnicu Valcea (román), Győri AudiETO KC, Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), Borussia Dortmund (német), CSZKA Moszkva (orosz), Brest (francia), Odense Handbold (dán), Podravka Koprivnica (horvát).