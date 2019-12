A Budafok begyűjtötte a Hoya skalpját

Megszakadt a listavezető Hoya Pannon Egyetem Veszprém gyzelmi sorozata, miután a 2019-es esztendő utolsó bajnokiján 113-95-re alulmaradt a Budafokkal szemben a kosárlabda NB I/B piros csoportjában.

Budafok–Hoya PE Veszprém 113-95 (32-16, 34-28, 23-27, 24-24)

Budapest, 100 néző. Budafok: Puszta D. 30/15, Fehér 3/3, Lados E. 22/6, Kovács S. 17/3, Varga D. 13. Csere: Mészáros 16/6, Kiss M., Dormán 2, Jilling 2, Nagy G. 2, Horváth M. 6. Edző: Károly Máté.

Hoya Pannon Egyetem Veszprém: McCall 25/6, Madár 25/6, Medve 22/9, Füzi 6, Czirbus 9. Csere: Szűcs 3/3, Kovács Á. 5. Edző: Mérész Csaba.

A listavezető Veszprém a tabella ötödik helyén álló Budafok otthonában zárta a 2019-es esztendőt. Az évzáró bajnokira azonban csak tartalékosan tudott elutazni az éllovas, Szabó Péter és Völgyi Marcell után Körtélyesi Gergely és Mucza Tamás is kidőlt a sorból, egyikőjükre sem számíthatott Mérész Csaba vezetőedző.

Két hazai kosárral indult a rangadó, majd McCall hintett egy pontos hármast. A 3. percben még úgy tűnt, szorosan alakul majd a csata, ekkor Czirbus kosarával 7-7-re állt a meccs. A több volt veszprémi játékost is soraiban tudó Budafokot az egykori csapata ellen bizonyítani vágyó Kovács Soma és Puszta Dávid vette a hátára (11-7), azonban ekkor még McCall újabb triplája talált célba, sőt Medve közelije után először vezetett a Hoya (11-12).

Mészáros triplájával fordított a Budafok (16-14), de ez nem volt elég a hazaiaknak, mert egy 9-0-ás szériával elléptek (23-14). Medve büntetői után több veszprémi kosár már nem is esett ebben a negyedben, míg a rivális szépen termelte a kosarakat és 32-16-ra elhúzott, állva hagyva a pontatlanul dobó egyetemistákat.

A második játékrészben Puszta Dávid vezérletével pillanatok alatt kínosan nagy differencia alakult ki (44-19), Mérész edző időt is kért.

A rövid megbeszélést követően Madár szerzett zsinórban öt pontot, aztán Szűcs dobott remek hármast (54-34).

Felcsillant a remény a felzárkózásra, ám Madár ellen belemenést fújtak a játékvezetők, Mérész edző hiába reklamált.

Feltűnően kevés lepattanót szedtek a bakonyiak, és a dobásaik pontosságán is csiszolni kellett volna, hogy le tudja dolgozni tetemes hátrányát.

A harmadik etapban Medve és McCall próbálta lendületbe hozni csapatát, sikerült 68-56-ra felzárkózni. A budafoki időkérés jókor jött, sikerült megakasztani a Veszprémet és 77-58-nál már Mérész edző próbálta rendezni a sorokat.

Sajnos visszaállt a húsz pontos különbség, majd 89-71-ről fordultak a küzdő felek az utolsó negyedre.

A játékrész első perceiben megint a Hoya dominált (89-75), ám a holtpontot kibekkelve újult erővel vetette harcba magát a Budafok és visszaállt a különbség (101-80).

Az utolsó percekben már csak a differencia mértéke volt kérdéses. A Budafok megérdemelten nyert a tartalékos veszprémiek ellen, akik szerencsére így is megőrizték vezető pozíciójukat a tabella élén.

Mérész Csaba: – Gratulálok a Budafoknak a győzelemhez, de úgy gondolom, még nagyobb gratuláció jár a saját csapatomnak az egész éves teljesítményéért. Most is egész meccsen küzdöttek, az első perctől az utolsóig, és nem adták fel, pedig tartalékosan most ennyire telt.