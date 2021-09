A címvédő Barcelona fejet hajtott a Veszprém előtt

A Bajnokok Ligája 3. fordulójában a Telekom Veszprém férfi-­kézilabdacsapata egygólos sikert aratott az eddig hibátlan Barcelona ellen.

A bakonyiak keretéből ezúttal Dörnyei Borisz és Ilic Zoran maradt ki, míg a vendégeknél a sérült Luka Cindric nem léphetett pályára. A kezdés előtt a találkozónak emléket állító táblát a tokiói ötkarikás játékokon párbajtőr egyéniben ezüstérmet szerző tapolcai sportoló, Siklósi Gergely helyezte el a falabdán. A hazai szurkolók nagy tapsban részesítették az egykori veszprémi mestert, a Barca vezetőedzőjét, Carlos Ortegát.

Védekezésben remekül kezd­te a találkozót a Telekom, de a támadásban elkövetett hibák miatt az 5. percben a Barcelona szerzett vezetést. A két szélső, Marguc és Strlek révén hamar fordítottak a hazaiak, míg a kapuban Corrales bravúrt bravúrra halmozott (3-2). Lékai lövését hárította Vargas, majd Lékai technikai hibáját követően Janc duplájával a spanyolok kerültek előnybe (3-4).

Langaro növelte először kétgólosra a különbséget, de Ligetvári egy hatalmas bombával szépített, majd a következő akcióból Jahija egalizált (5-5). A csereként beállt Lauge rögtön egy hatalmas labdával játszotta meg Nilssont, majd a svéd beálló egy büntetőt is kiharcolt, amit Marguc értékesített a 17. percben (7-6).

A Barca hetesből egyenlített, majd Nenadics lőtte át a katalán falat, sőt egy labdaszerzés után Strlek ziccerével 9-7-re alakult az állás. Hárommal is vezethetett volna a Telekom, de Nenadics kétszer is hibázott támadásban, így a spanyolok egalizáltak (9-9). Corrales mellett Pérez de Vargas is több kulcsfontosságú védést mutatott be, így a két csapat a 24. perchez érve is fej fej mellett haladt (11-11).

Emberhátrányban Nenadics előbb betörésből, majd átlövéssel újra kétgólos előnyt szerzett az Építőknek (13-11). A jól teljesítő Richardson szépített, de Marguc akcióból és hetesből is betalált, így a 28. percben 15-12 állt az eredményjelzőn. Corrales továbbra is klasszis teljesítményt nyújtott, a védelem remekül működött, ezt kihasználva Lauge még egy gyönyörű góllal növelte a különbséget a lefújásra (16-12).

A második játékrész egy szép kínai figurás Lauge-találattal indult, míg a másik oldalon Langaro válaszolt (17-13). Blagotinsek, majd Sipos kiállítása után kétszer is emberhátrányba került a Telekom, de a katalánok nem tudtak élni ezzel, és az eksztázisban játszó bakonyiak tartották előnyüket (20-16). A több kétes ítéletet fújó cseh játékvezetők szorosabbá próbálták tenni az állást, Corrales is a kiállítás sorsára jutott. Élve a lehetőséggel, a Barca két gólra zárkózott a 40. percre (20-18), majd Fabregas góljaival egyre olvadt a különbség (21-20).

Marguc hetesből, majd Ligetvári egy átlövésből alakította 23-20-ra az eredményt a félidő közepén. Az öröm nem tartott sajnos sokáig, ugyanis a vendégek Mem góljaival kihasználták a veszprémi technikai hibákat, és pillanatok alatt kiegyenlítettek (23-23). A 48. percben hosszú időn át újra a katalánok álltak jobban, és hiába voltak Corrales védései, a kipattanókból rendre gólt szereztek (24-26).

Blagotinsek egyenlített emberelőnyben, majd Ortega időt kért (26-26). Corrales bravúrja után Jahija lőtt az üres kapuba, de Gómez büntetőből 27-27-re alakította az állást. Egy rossz bejátszás után Pérez de Vargas lőtt egész pályás gólt, amire Manaszkov felelt (28-28). Az utolsó két percre fordulva Lauge egy gyors akció után talált be, majd Richardson lövését fogta Corrales. Momir Ilics időkérése után passzív játék miatt elvették a labdát, míg Mem időn túli szabaddobásánál a megpattanó labdát Corrales ütötte ki (29-28).

Momir Ilics: – Nagy küzdelemre kényszerítettek minket a vendégek. Nagyon elégedett voltam a látottakkal, a szezonban talán most nyújtottuk a legjobb teljesítményt. A fordulás után volt több technikai hibánk, amit a jövőben ki kell javítanunk, de összességében örülök a sikernek.