A címvédő és az újonc is győzött a megyei női labdarúgó-bajnokságban

Elrajtolt a küzdelem a megyei felnőtt női labdarúgó-bajnokságban, amelynek ismét van veszprémi résztvevője.

Az első fordulót rendezték meg az MTD Hungária megyei női bajnokság 2019/2020-as szezonjában.

A mezőnyt öt csapat alkotja, s idén a Veszprémi FC USE is tagja a küzdelemsorozatnak. A bakonyi klub női szakága számára történelmi volt a Fűzői AK elleni mérkőzés, hiszen az egyesületnél régi cél volt, hogy az utánpótlás-együttesek mellett ismét legyen felnőtt hölgycsapata a megyeszékhelynek. A VFC USE legközelebb (szeptember elsején) a címvédő, s az első fordulóban szintén három pontot gyűjtő PELC-Nyárád csapatát fogadja. Az első körben a Gyulafirátót volt szabadnapos.

PELC-Nyárád–NySE 3-0 (2-0)

Nyárád. Jv.: Ákos D. PELC-Nyárád: Ivády – Jóna, Bojt, Csébi Luca (Harkai), Darabont Mónika, Vesztergom, Németh Rebeka (Kovács G.), Bereczky, Török. Nyírespuszta SE: Szakos – Vajai, Arany A., Arany Zs., Nagy A., Judi, Szigeti (Keszthelyi R.), Trunka Timea, Bertalan (Keszthelyi A.). Edző: Gólszerzők: Bereczky (2), Vesztergom.

FAK–VFC USE 0-8 (0-4)

Balatonfűzfő. Jv.: Piri J. FAK: Horváth P. – Gödri, Pongráczné Gácser, Csupor, Balogh A., Csifcsákné Szenes, Jónás, Juhász, Csupor Katalin. VFC USE: Farkas K. – Csikó, Rugovics, Andrónyi, Hered, Rugovics Flóra, Csizmadia, Jarjabka Éva, Nagy Eszter. Gólszerzők: Csizmadia (4), Csikó (2), Andrónyi, Jarjabka Éva.