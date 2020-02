A csoport első helye is a tét a szerdai Telekom Veszprém – THW Kiel meccsen

Szombaton még Portoban játszott, de szerdán már Kielben lép pályára a veszprémi alakulat, ahol a tét a presztízsen, a két pont megszerzésén túl a csoportelsőség megszerzése is.

A tabella élén jelenleg a német Bundesligát is vezető, THW Kiel áll 18 ponttal. Ezt nyolc sikerből, két döntetlenből egy vereségből hozta össze a Filip Jicha irányította társaság. Mögötte szorosan, két ponttal lemaradva a Telekom Veszprém áll, amely eddig nyolcszor nyert és háromszor kapott ki. Ráadásul az egyik fiaskót éppen az észak-német gárdával szemben szenvedte el, hazai pályán 37-31-re kapott ki még a szezon elején.

Az akkor bombaformában lévő kikötővárosiak az őszi csúcs után fokozatosan visszaestek, alaposan megkínlódtak a Zaporozsjéval (32-32), majd hazai pályán kikaptak a Portotól (27-28), igaz rá egy hétre sikerült visszavágniuk a luzitánoknak (29-30).

A németeknek a lehető legjobbkor jött a téli szünet, s bár több játékosuk is szerepelt a januári Európa-bajnokságon, Jicha edző azonban rendezni tudta a sorokat és újult erővel vágtak neki a februári folytatásnak. Mi sem jelzi ezt jobban, hogy az elmúlt héten alapos verést mértek a címvédő Vardarra, 34-23-ra mosták le az észak-macedón csapatot.

A Telekom Veszprémnél sem tétlenkedtek a téli pihenő alatt, s David Davis edző alaposan felkészítette tanítványait a következő hetek kihívásaira. A múlt héten a Portot a vártnál sokkal könnyebben győzte le a bakonyi csapat (24-31), s bizakodva várhatja az újabb rangadót. David Davis, a klub hivatalos oldalán azt ígérte, minden erejükkel harcolni fognak, hogy meghódítsák Kielt.

Pár évvel ezelőtt volt már hasonlóra példa, igaz, akkor nem a csoport első helyéért, hanem a harmadikért küzdött a Kiel és a Veszprém. A 2016/17-es kiírásban létfontosságú volt, hogy a bakonyiak nyerjenek Németországban, különben elbúcsúzhattak volna a harmadik helyezéstől és az elvileg könnyebb riválisoktól a folytatásban. Ekkor 27-25-ös diadalt értek el Nagy Lászlóék. Az idegenbeli bravúrt követően pedig a gárda meg sem állt a Final Fourig, ahol a harmadik helyet szerezte meg a Barcelonával szemben. Az ezt követő évadban is egy nyolcasba került a két fél, akkor a Veszprém a második, a Kiel a negyedik helyen jutott tovább. Tavaly viszont a német rekordbajnok az EHF-Kupában szerepelt, amelyet meg is nyert.

A statisztikák egyébként a Veszprém felé billenek, még ha csak kicsivel is: eddig 19 alkalommal találkozott egymással a két rivális, tízszer a magyar, kilencszer a német együttes győzött. Idegenben kétszer tudta két vállra fektetni a Kielt a Telekom.

Ha a csoport élén zárna a Veszprém, hibázni már nem lehet a hátralévő három meccsen.

A Telekom Veszprém honlapján David Davis edző és játékosai nyilatkoztak a mérkőzés előtt

David Davis: Mindenki tudja, hogy mennyire nehéz Kielben játszani. Az Európa-bajnokság utáni első pár mérkőzésen remekül teljesítettek. Harcolni fogunk a győzelemért, és a csoport első helyéért. Mindenki egészséges, és megpróbáljuk meghódítani Kielt.

Gasper Marguc: Nagyon örülök, hogy megnyertük az első meccsünket a Porto ellen, de most jön az igazán fontos mérkőzés a Kiel ellen. Azt gondolom, hogy jó formában vagyunk, de ők is, és jól játszanak. Az egyik legrosszabb teljesítményt nyújtottuk idén, amikor a Veszprém Arénában kikaptunk. Bosszút akarunk állni, és legyőzni őket Németországban. Nem volt sok időnk készülni, de a Kiel is heti két meccset játszik, épp ezért nem gondolom, hogy ez döntő tényező lenne a találkozón. Aki jobban akarja, aki jobban koncentrál és kevesebbet hibázik, az a csapat fog nyerni.

A többiek nyilatkozatát a Telekom Veszprém honlapján olvashatják.