A Farkas László vezette VFC USE U9 a Fradit és az Újpestet is legyőzte

Több teremtornán is szerepelt az utóbbi időben a Veszprémi FC USE, s a megyeszékhely utánpótlás-labdarúgói értékes helyezéseket és különdíjakat szereztek.

A 2006-os születésű játékosok alkotta csapat Marcaliban lépett pályára, a tornán hat alakulat mérette meg magát körmérkőzéses formában.

A VFC USE első meccsén vereséget szenvedett (0-2) az Illés akadémiától, a folytatásban ikszelt (1-1) a Siófokkal, majd legyőzte a Nagykanizsát (5-0), a kaposvári Bene akadémiát (1-0) és a Marcalit (3-1).

A Nagy László vezette bakonyiak így bronzérmet szereztek, a torna gólkirálya a veszprémi Ács Gergő lett. Az együttes tagjai: Somogyi Bence, Heklinger Ádám, Wéber Dominik, Matos Manó, Sirhán Magor, Furda Botond, Adorján Olivér, Ács Gergő, Karsai Zsombor, Szivós Krisztián, Juhász Márk, Varga Milán.

Az U7-es veszprémi együttes az első tornáján szerepelt, a fiatalok a győri Üstökös Farsangi Kupán léptek pályára. A viadalon 16 csapat játszott, a VFC USE az előkelő ötödik helyet szerezte meg.

Bényi Kálmán tanítványai 2-2-es döntetlennel kezdtek a Csorna ellen, majd legyőzték a Nebulót (5-0) és a Győrzámolyt (4-1).

A negyeddöntőben a későbbi aranyérmes Győrújfalu volt az ellenfél, a VFC USE 4-1-es vereséget szenvedett, így az 5–8. helyért zajló rájátszásban folytathatta a tornát.

A bakonyiak könnyedén verték a Ménfőcsanakot (6-1), majd hatalmas csatában, 5-5-ös végeredmény után büntetőkkel (2-1) fektette két vállra a gyirmótiakat.

A részt vevő alakulatok edzői a veszprémi Bényi Pétert választották a torna legjobb játékosának. A csapat tagjai: Szokolik Olivér, Redling Máté, Kovács Bence, Csifcsák Noel, Nagy Gergő, Bolvári Botond, Bényi Péter.

Az U9-es korosztály duplázott, egy hétvége alatt Móron és Bükön vett részt tornán. Előbbi megmérettetésen a VFC USE magabiztos teljesítménnyel nyerte meg csoportját (megelőzve a Mór, az Ikarus, a Maroshegy, a Videoton BKE, a Mosonmagyaróvár együtteseit), így döntőt játszhatott. A másik ötösből a Pápai ELC került ki győztesen, a PELC az Iváncsa, a Sárosd, a Tatabánya, illetve a MOL-VIDI csapatát előzte meg. A Veszprém megyei fináléban a VFC USE bizonyult jobbnak. A torna gólkirálya Lévai Ádám lett, akit a legjobb játékosnak is megválasztottak.

A büki viadalon igazán rangos társaságba került a Farkas László irányította Veszprém, amely sorrendben a Győri ETO-t legyőzte, kikapott a Ferencvárostól, osztrák ellenfelet vert meg, majd ikszelt a Slovan Bratislava alakulatával. A csoportjából második helyen továbbjutott gárda a negyeddöntőben két vállra fektette az Újpest FC-t. Az elődöntőben a fizikailag sokkal erősebb, későbbi győztes Sturm Graz jobbnak bizonyult a bakonyiaknál, akik a bronzmeccsen visszavágtak a Fradinak. Lévai Ádámot Bükön is a legjobb játékosnak választották.

A csapat névsora: Hontai Márton, Novák Csongor, Ujj Gergő, Mogyorósi Barnabás, Horváth Brendon, Szendrey Olivér, Borbély Szilárd, Borbély Zalán, Ansics Attila, Lévai Ádám, Finta Bulcsú.