A Ferencváros alakulatába kerül a jobbátlövő

Ancsin Gábor, a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttes jobbátlövője egy évre kölcsönbe, a Ferencváros alakulatánál szerepel majd.

A magyar válogatott játékos még 2016-ban került a Mol– Pick Szeged gárdájától a bakonyi csapathoz. A jobbátlövő azonban sem Xavier Sabatenél, sem Ljubomir Vranjesnél nem kapott túl sok játéklehetőséget. A fejlődése érdekében a lehető legjobb megállapodás született, egy évre kölcsönbe kerül az NB I-es bennmaradást kiharcoló Ferencváros alakulatához, ahol többek között csapattársa lesz a Veszprémet elhagyó Schuch Timuzsin is.

Ugyancsak nemrég jelentette be a zöld-fehér klub, hogy leigazolta a Bajnokok Ligája-résztvevő fehérorosz Meskov Breszt kapusát, Rade Mijatovicsot is. Remek szerzemény a BKSE-től érkező Debreczeni Dávid, valamint a Telekom Veszprém U-20-as alakulatából Szakály Benedek is.

Ezek után nem csoda, ha a fővárosiak a 3–6. hely egyikének a megszerzésében bíznak.