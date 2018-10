A Fradi lett a bajnok Zircen

Nívós versenynek adott otthont a zirc-szarvas­kúti golfpálya, ahol az ország legjobb footgolfosai mérték össze tudásukat az országos bajnokság záróakkordjaként rendezett csapatfinálénak.

Nyolc együttes sorakozott fel a zirci Forest Hills Golf Clubban, ahol változékony időjárás fogadta a csapatdöntő résztvevőit.

Az egyenes kieséses formátumú megmérettetésen az alapszakaszt is nyerő Ferencváros volt a legjobb, a zöld-fehérek a döntőben a több bravúrgyőzelmet arató EMFGSE együttesét győzték le.

– A 12 szakaszos, egyenes kieséses, match play formátumú csatákban a klubok két egyéni és egy-egy páros, egylabdás mérkőzésen – egyenként tizenkét szakaszon – döntöttek a továbbjutók kilétéről – tudtuk meg Fodor Lászlótól, aki igyekszik felkarolni a sportágat megyénkben, és többféle megmérettetést hozni a zirc-szarvaskúti centrumba.

Megtudtuk, a negyeddöntőben az alapszakasz legjobbja, a Ferencváros az első körben az Academy ellen 2-1-re nyert, a Hole Hunters ugyanilyen arányban búcsúztatta az Outsiderst, míg a másik ágon is a 2-1 volt a slágereredmény, ugyanis a BFGT a Milant, az EMFGSE a Royalt verte ilyen arányban.

– Az elődöntőben az FTC és a Hole Hunters derbije nem is lehetett volna szorosabb, hiszen egy-egy győzelem mellett egy döntetlen meccset játszottak egymással. A három mérkőzés összesített végeredménye egyetlen ponttal (12-11) kedvezett a Fradi javára. A másik elődöntőben a hatodik helyről kvalifikált EMFGSE a Royal után a BFGT-t is megtréfálta, és két párharcot is nyerve, 2-1-gyel jutott a fináléba.

A döntőben ugyan az utolsó pár szakasz előtt még nyílt volt mind a három mérkőzés, végül a Ferencvárosé lett a bajnoki cím 3-0-s végeredménnyel. A bronzcsatában a BFGT 2-1-es sikert aratott a Hole Hunters felett.

A negyeddöntő vesztesei a vigaszágon folytatták a nap során. Itt az alsóházi elődöntőben az Academy az Outsiderst 1-0-ra verte, míg a Royal és a Milan nem bírt egymással, az 1-1-es végeredménnyel zárult találkozó végén a „királyiak” örülhettek, 13-10-es összesített pontaránnyal jutottak tovább.

Az 5. helyet a Royal az Academy 3-0-s legyőzésével kaparintotta meg, a hetedik helyért az Outsiders 1-0-ra verte a Milant.

Eredmények, negyeddöntők: FTC–Academy 2-1, Hole Hunters–Outsiders 2-1, BFGT–Milan 2-1, Royal–EMFGSE 1-2.

Az elődöntőben: FTC–­Hole Hunters: 1-1 (12-11), BFGT–EMFGSE: 1-2. Alsóházi elődöntő

Academy–Outsiders: 1-0, Milan–Royal 1-1 (10-13).

A döntőben: FTC–EMFGSE 3-0. A 3. helyért Hole Hunters–BFGT 1-2. Az 5. helyért: Academy–Royal 0-3. A 7. helyért: Outsiders–Milan 1-0.

A végeredmény: 1. Ferencváros, 2. EMFGSE, 3. BFGT, 4. Hole Hunters, 5. Royal,

6. Academy, 7. Outsiders, 8. Milan.