A Fradit is lenyomta a Füred

Parádés első félidőt követően idegenben győzte le a Ferencvárost a Balatonfüredi KSE szombaton a férfi kézilabda NB I-ben. A vendégeket az sem zavarta meg, hogy két játékosuk is piros lapot kapott.

FTC-BKSE 28-32 (13-19)

Budapest, zárt kapuk mögött. V.: Bócz, Wiedemann. Ferencváros: Zernovic – Ónodi 2, Pordán, Schuch, Mikita 1, KOVACSICS 5, Nagy B. 2. Csere: Győri (kapus), ANDELIC 6, Schäffer, Bognár, FÜZI 6, Imre 2, Bújdosó 4 (4), Karai, Prainer. Edző: Horváth Attila.

Balatonfüredi KSE: BŐSZ – RODRIGUEZ 5, MALINOVIC 5, SZÖLLŐSI 6 (3), TOPIC 9, Varga 3, Bóka 3. Csere: Lakatos (kapus), Dénes, Kemény 1, Kőhegyi, Szűcs, Brandt, Draskovics, Határ, Ág. Edző: György László.

Kiállítások: 12, ill. 12 perc.

Hétméteresek: 5/4, ill. 4/3.

Nagy lendülettel kezdett a BKSE, amely két nyert meccs után látogatott a Ferencváros otthonába. A vendégek gyorsan támadtak, pontosan védekeztek és Bősz is jó formában kezdett a kapuban. Az FTC ellenben kapkodott, sokat hibázott, nem csoda, hogy 0-3-at mutatott az eredményjelző. A fővárosiaknak öt és fél perc kellett az első gólhoz, Füzi volt eredményes, 1-3.

A következő időszakban a házigazda javuló játékot mutatott, ennek eredményeképpen sikerült is felzárkóznia (11. perc: 4-5), ám nem tartott sokáig a zöld-fehérek öröme, két góllal válaszolt ugyanis a Füred.

Horváth Attila időt kért, azonban ez nem segített, Bősz védéseit és egy távoli Varga-bombát követően 4-8-ra alakult az állás.

A BKSE sokkal könnyebben került helyzetbe, mint riválisa, szélről, beállóból és átlövő pozícióból egyaránt tüzeltek a Balaton-partiak, méghozzá egészen jó hatékonysággal.

A Ferencváros cserékkel próbálkozott, változtatott, igyekezett nem leszakadni, a 18. percben 10-6-ra vezettek a vendégek.

A 19. percben Dénes János kapott piros lapot, miután összeakadt Andelic-el. A játékvezetők videózást követően küldték le a pályáról a füredi védelem egyik alapemberét, aki kétségkívül torkon találta ellenfelét, igaz, a mozdulat nem tűnt olyan erősnek, ráadásul Dénes egyből vissza is húzta a kezét.

Bősz bravúrjával folytatódott a mérkőzés, a végleges kiállítás nem zavarta meg a BKSE-ét, amely a 22. percben hat góllal állt jobban, 6-12. Még tovább nőtt a különbség, hazai hibák után 7-14-re módosult az állás. Topic kapott remek labdákat, amelyeket gólra is váltott.

A Fradinak csak fellángolásai voltak, például sikerült feljönnie mínusz ötre (10-15), sokat elmond a találkozóról, hogy a balatonfürediek kettős emberhátrányban is eredményesek tudtak lenni, Malinovic talált a hálóba távolról.

A vendégcsapat egyébként volt hármas emberhátrányban is, miután Keményt, Rodriguezt, majd reklamálás miatt Topicot is kiállították a bírók. Ez sem számított, továbbra is ellenfele fölé nőtt a BKSE, szünetet jelző dudaszó pillanatában Szöllősi koronázta meg saját maga és csapata első félidei teljesítményét, hattal álltak jobban a vendégek.

Valószínűleg zengett az öltöző a pihenőben a hazaiaknál, akik két találattal kezdték a második játékrészt.

A Fradi védekezése feljavult, a vendégeknek gondjuk volt a támadásokkal, az első 10 percben csak két BKSE-gól született. Fel is jött a házigazda mínusz háromra, 18-21. Nemcsak védekezésben, támadásban is aktívabb lett az FTC, amely igyekezett egyenlítés közelbe kerülni. Ebben segített nekik, hogy Kemény László is piros lapot kapott, ő is egy Andelic ellen elkövetett szabálytalanságért. A bírók egyébként harmadik alkalommal videóztak, Dénes és Kemény végleges kizárása között Draskovics „csak” két percet kapott.

Bősz védett, Bóka szerzett gólt, de a Fradi továbbra is a Füred nyomában járt, 21-24.

Bujdosó találatát követően már csak kettővel vezettek a vendégek, 22-24, György László időt kért.

Varga volt eredményes, azonban a hazaiak továbbra is tapadtak riválisukra. Topic háttal a kapunak lőtt gólt, a másik oldalon Imre talált be, 24-26.

Jó védekezés után újra négyre nőtt a vendégek előnye (24-28), időt kért a házigazda, nyolc perc volt hátra.

Úgy tűnt, stabilizálni tudja védekezését a Füred, Topicot pedig nem tudták tartani a hazaiak beállóban, hibátlanul lőtt a Balaton-partiak alapembere, 56. perc: 26-31.

Innen már nem volt esélye a Fradinak. A végén még Bősz hetest védett, bár a támadásai ekkor már nem sikerültek a vendégeknek, így is magabiztosan győztek.

A Füred három meccs után is száz százalékos ebben az évben.