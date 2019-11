A fürediek legyőzték a spanyol másodikat

Taktikus, gyors játékkal, remek védekezéssel lepte meg a Balatonfüredi KSE nagynevű riválisát vasárnap, a kézilabda EHF-kupa harmadik selejtezőkörének nyitányán.

BKSE-Leon 30-27 (15-13)

Balatonfüred, 600 néző. V.: I. Covalciuc, A. Colvalciuc (moldávok).

Balatonfüredi KSE: Andó – RODRIGUEZ 4 (1), Kemény 2, TOPIC 7, SHYNKEL 4, Szöllősi 2, Bóka 2. Csere: BŐSZ (kapus), Máthé 2, ZDOLIK 3, NÉMETH 2, Jimenez 2, Stevanovic. Edző: Csoknyai István.

Ademar Leon: Slavic – Lopez Alvarez 4 (3), D. FERNANDEZ 8, Lucin 2, Marchan 3, FEUCHTMANN 6, F. Fernandez. Csere: Patotsky (kapus), Carou, Martinez 1, Vieyra, Lawrence, Perez 1, Mosic 2, Casqueiro. Edző: Manulo Cadenas.

Kiállítások: 6, ill. 2 perc.

Hétméteresek: 1/1, ill. 3/3.

A mezőny egyik legjobb csapatát, a spanyol Ademar Leont kapta az EHF-kupa harmadik selejtezőkörének sorsolásán a Balatonfüredi KSE. A párharc első felvonásának a Balaton Szabadidő Központ adott otthont, a házigazdák tisztában voltak vele, hogy iszonyatosan nehéz dolguk lesz a bombaformában lévő, a spanyol bajnokságban jelenleg második leoniak ellen.

Rosszul kezdődött a meccs a BKSE számára, amely Shynkel hibája után egyszerre került gól-, és emberhátrányba. 0-2 után Topic szépített, a folytatásban Kemény ziccerben nem tudott egyenlíteni, ugyanez azonban nem sokkal később sikerült Szöllősinek. Beindult a Füred, amely kihasználta ellenfele hibáit, 4-2.

A Balaton-partiak könnyű gólokat dobtak, Cadenas mester a 7. percben, 5-2-es állásnál ki is kérte első idejét.

A Leon két találattal jelezte, hogy jót tett neki a pihenő, ám a BKSE szintén két góllal válaszolt. A fürediek nagy küzdelemben sikeresen tartották előnyüket, egy gólra feljöttek a spanyolok (16. perc: 8-7), de nem sokkal később már 10-7 állt az eredményjelzőn. Védekezés, támadás, kapusteljesítmény – mind rendben volt a hazaiaknál, akik koncentráltan, fegyelmezetten kézilabdáztak, 11-7.

A BKSE azzal együtt remek félidőt produkált, hogy több nagy helyzetet is kihagyott. A játékrészt Zdolik bombája és David Fernandes gólja zárta.

A szünet után folytatta lelkes játékát a Füred. De nemcsak lelkes volt a Csoknyai-csapat, hanem taktikus is, látszott, hogy a magyar együttes alaposan felkészült riválisából, 36. perc: 19-16.

Kisebb hullámvölgy után Shynkel kapta el támadásban a fonalat, majd Kemény góljával ismét négy találatra nőtt a különbség, 41. perc: 23-19.

Cadenas időkérését követően folytatódott a meccs. A spanyol mester forgatta alakulatát, azonban egyelőre nem találta a felzárkózásra alkalmas összeállítást.

Szöllősi és Kemény is a kapufát találta el, pedig mindketten ötre hizlalhatták volna az előnyt. Ehelyett az kettőre csökkent, 25-23. Csoknyai István idejét látta egy kis tanácskozásnak.

Pedro volt eredményes a büntetővonalról, majd Shynkel passzát Topic váltotta gólra, 10 perccel a vége előtt 27-23-ra vezettek a Balaton-partiak.

Bősz tudott két bravúrt is bemutatni, ez fontos volt, de nem akart összejönni a plusz öt a Fürednek.

A hajrában Topicot állították ki, majd Szöllősi maradt lent, itt elmaradt a büntetés, ráadásul a füredi irányító három támadásból kiesett.

Másfél perccel a vége előtt 29-26 állt az eredményjelzőn. Betaláltak a spanyolok, a véghajrá azonban a hazaiaké volt: Bősz védett nagyot, majd Németh volt eredményes az utolsó másodpercben.

Csoknyai István: – Nem mi voltunk a mérkőzés esélyesei, boldog vagyok, hogy sikerült nyernünk. Talán még több is volt a meccsben, több helyzetet is kihagytunk, igaz, a vendégek is hibáztak. Meglátjuk, mire lesz elég ez a három gól.