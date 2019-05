A Hajduk Splitet is legyőzte a csupaszív U9-es csapat

Két gárdával vehetett részt a Postirában megrendezett rangos U9-es labdarúgótornán a VFC USE.

Farkas László vezetőedző és Finta Péter, Kelemen Miklós edzők tanítványai tizenhárom órás buszút után érkeztek meg Postirába, Brac szigetére.

A tréner két csapatot nevezett. A VFC USE II-es együttese a horvát Elektroprijenos ellen kezdett és 6-0-ra nyert. A VFC USE I óriási rangadóval kezdett a Hajduk Splittel szemben, ahol játékban és akaratban is a horvátok fölé nőttek a bakonyi fiúk, és megérdemelten nyertek 2-1-re. Ezt követően a Caporica gárdáját verte simán a társaság.

Másnap a VFC II nagyszerű teljesítménnyel ért el 2-2-es döntetlent a hatalmas fizikai fölényben lévő Rijecina Rijeka ellen. A VFC I–Dubrovnik mérkőzés pedig 1-1-re végződött. A két találkozó után eldőlt, hogy mindkét csapat csoportelsőként jutott tovább.

A VFC II a negyeddöntőben döntetlenre végzett a Ravne Nivje gárdájával, így a továbbjutás büntetőkkel dőlt el, ahol a horvátok jobbnak bizonyultak. A VFC I fölényes győzelemmel biztosította be helyét a legjobb négy között Brazzia-Postira ellen.

Vasárnap a VFC I ismét összecsapott a döntőbe jutásért az Elektroprijenos csapatával, és bejutott a fináléba. A másik ágon a Dubrovnik kvalifikálta magát a döntőbe. A döntőben a veszprémiek saját korukat meghazudtoló szervezettséggel 4-1-es diadalt könyvelhettek el. A torna legjobb játékosa a döntőben két gólt és egy gólpasszt jegyző Szokolik Gergely lett.

Farkas László vezetőedző lapunknak elmondta, hatalmas élmény volt a négynapos torna az egész közösségnek.

– Minden játékosommal elégedett vagyok, kitették szívüket, lelküket a pályára. A srácok igyekeztek alkalmazni az edzéseken tanultakat. Le a kalappal a fiúk előtt! – mondta.

A csapatok tagjai: Novák Csongor, Ángyán Milán, Hajdu Gergő, Horváth Brendon, Békési Péter, Varga Dávid, Ujj Gergő, Keserü Zsombor, Finta Benedek, Anisics Attila, Borbély Szilárd, Lévai Ádám, Franczia Péter, Szendrey Olivér, Borbély Zalán, Finta Bulcsú, Szokolik Gergely, Szokolik Olivér.