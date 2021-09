A hajrában fordított a Telekom Veszprém

A férfi kézilabda NB I szombat esti találkozóján a végig hátrányban lévő veszprémi együttes az utolsó öt percben győzte le a Ferencvárost a fővárosban.

Ferencvárosi TC–Telekom Veszprém 27-30 (16-12)

Budapest, Elek Gyula Aréna. V.: Bíró Á., Kiss O.

FTC: ZERNOVIC – BUJDOSÓ 6 (2), Ónodi–Jánoskuti 4, ANDJELICS 5, FÜZI 3, Nagy B. 4, Kovacsics 2. Csere: Győri K. (kapus), Turák, Tóth Sz., Imre, Prainer, Debreczeni, Pordán 3, J. Mikita, Bognár A. Edző: Horváth Attila.

Telekom Veszprém: CUPARA – Ilic Z. 3, Maqueda 2, Lauge, Nilsson 2, Blagotinsek, Mahé 1, Manaszkov 2 (1). Csere: Mikler (kapus), JAHIJA 5 (2), Sipos 1, LIGETVÁRI 5, LÉKAI 4, Lukács P. 2 (1), Dörnyei, STRLEK 3. Edző: Momir Ilics

Kiállítások: 4, ill. 6 perc.

Hétméteresek: 7/2, ill. 6/4.

Kevesebb, mint negyvennyolc órával a PSG elleni szenzációs győzelmet követően már a nemzeti bajnokságban kellett pályára lépnie a bakonyiaknak. A találkozó előtt a klub remek hírrel örvendeztette meg a szurkolókat, hiszen a csapatkapitány, Rasmus Lauge hosszú sérülést követően ismét helyet kapott a keretben. Az FTC elleni összecsapásra Nenadics és Marguc pihenőt kapott, míg Corrales elővigyázatosságból nem lépett pályára.

Nem indult jól a mérkőzés a Telekom számára, Zernovic parádés védéseivel a 7. percben 4-1 állt az eredményjelzőn. Momir Ilics időkérését követően feljavult a csapat támadójátéka, fokozatosan dolgozták le hátrányukat, és a 18. percre sikerült az egyenlítés (8-8). A zöld-fehérek azonban nem ijedtek meg, továbbra is ő akaratuk érvényesült, Zernovic továbbra is remekelt a kapuban. A félidő utolsó perceiben Andjelics és Bujdosó találataival néggyel vezettek a hazaiak (16-12).

A fordulást követően is tartott a ferencvárosiak lendülete, agresszív játékukkal nem tudtak mit kezdeni a kissé fáradtan mozgó veszprémi játékosok. A játékrész derekán továbbra is magabiztosan vezetett az FTC (23-20). A hajrához közeledve Horváth Attila együttese is fáradni látszott, a bakonyiak percről percre faragták le a hátrányukat, és az 52. percben Strlek góljával sikerült az egyenlítés. A hajrában Cupara is hozzátette a magáét, Jahija és Ligetvári pedig kihasználta helyzeteit, így ha végül nehezen is, de begyűjtötte a két bajnoki pontot a Telekom Veszprém (27-30).