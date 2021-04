A HC Vardar 1961 csapatát látja vendégül a Veszprém az arénában

A legjobb nyolc közé juthat csütörtök este a Telekom Veszprém a férfikézilabda Bajnokok Ligájában, ehhez annyit kell tennie, hogy legalább egy gólt megőriz az első mérkőzésen kivívott 14 találatos előnyéből. Persze nyilván a bakonyiak otthonukban is győzni szeretnének a Vardar ellen.

Mondhatjuk, hogy a Telekom Veszprém már a párharc első felvonásán eldöntötte a továbbjutás sorsát, ettől függetlenül a visszavágót is le kell játszani, illetve ott is meg kell felelni a saját és szurkolói elvárásoknak.

A magyar csapat a múlt héten 41-27 arányban győzött Észak-Macedóniában, a HC Vardar 1961 otthonában. A két együttes veszprémi találkozóját ma 18.45-ös kezdéssel rendezik meg.

– Kiváló meccset játszottunk az odavágón. Nem gondolom, hogy bárki is számított arra, hogy ekkora előnyt szerzünk majd kint. A Vardar legnagyobb különbségű veresége csupán hét gól volt a csoportkörben. A játékunk minden eleme jó volt: támadás, védekezés, visszarendeződés és a kontratámadások is. Boldogok vagyunk, de nem akarunk bealudni. Ez az összecsapás 120 percig tart, és még csak a felénél járunk. Be kell fejeznünk, amit elkezdtünk. Nem becsülhetjük le a riválisunkat, de mégis nagy önbizalommal megyünk bele az előttünk álló találkozóba. Be akarunk jutni a negyeddöntőbe. Szeretnénk, ha a csapat formája változatlan maradna, hasonló komolysággal. Olyan kemény párharcot várok, mint kint Szkopjéban volt, és olyan teljesítményt is hazai pályán – nyilatkozta a bakonyi egyesület internetes oldalának David Davis vezetőedző.

A spanyol mester tehát hangsúlyozta, hiába kényelmes a helyzetük, nem szeretné, ha csapata elkényelmesedne.

Vladimir Cupara, a Veszprém szerb kapusa azt emelte ki, hogy a Vardar kétszeres Bajnokok Ligája-győztes alakulat, amelyet komolyan kell venni. Ők éppen ezt tették múlt csütörtökön, és szeretnének most is hasonló teljesítményt nyújtani. Hozzátette: a jó szereplés azért is fontos, hogy a csapat megtartsa formáját a Magyar Kupa vasárnap-hétfői négyes döntője előtt.

Omar Jahja szerint jót tett a csapat magabiztosságának, hogy nagyarányú sikert tudott aratni Szkopjében. Az átlövő bízik benne, hogy ugyanazt a hozzáállást és lendületet tudják nyújtani a visszavágón, mint amit az első mérkőzésen.

Ami a másik oldalt illeti, az észak-macedónok már a múlt heti találkozót követően úgy nyilatkoztak, hogy elismerték, óriási pofonba szaladtak bele, ugyanakkor eltökéltek, hogy a folytatásra fejlődni tudnak.

Sztevcse Alusevszki edző kiemelte: szeretnének javítani a második összecsapáson és bebizonyítani, hogy sokkal jobban is tudnak játszani. Igyekeznek kijavítani a hibákat, amiből volt bőven, hiszen védekezésben és támadásban egyaránt rendkívül gyenge teljesítményt nyújtott a gárda.

A Vardar korábban még soha nem kapott 41 gólt otthonában a BL-ben, és először szenvedett ekkora vereséget hazai környezetben.

A veszprémiek pályára lépésük idején már azt is tudni fogják, hogy a négy közé jutásért ki lesz az ellenfelük. A Telekom a francia Nantes vagy a lengyel Kielce együttesével találkozik majd, az első mérkőzésen a kielceiek 25-24-re nyertek idegenben.