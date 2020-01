A holland labdarúgómodellt tanulmányozták a gyulafirátótiak

Hollandiában járt labdarúgó-tanulmányúton a megye I-es Gyulafirátót SE szakmai vezetője és két edzője. A vendégek – akiket volt magyar válogatott futballista fogadott – elsősorban az utánpótlás-kiválasztással, -neveléssel ismerkedtek és rengeteg értékes tapasztalatot szereztek.

– Minden évben próbálok alkalmat találni arra, hogy egy európai országba elmenjek egy pár napos szakmai tanulmányútra. Ilyenkor nem egyedül megyek, az utak főszervezője Hagymási Zoltán UEFA A licences edző, és állandó útitárs még Polonkai Csaba felnőtt csapatunk vezetőedzője. Most két fiatal kollégát is elcsaltunk magunkkal, Kiss Patrik dunaföldvári és Berkes Tamás gyulafirátóti edző tartott még velünk – mondta el kezdésként Fogl Sándor, a megye I-es Gyulafirátót SE szakmai vezetője, aki hozzátette: korábban a Hertha Berlinnél és az Atletico Madridnál jártak, két teljesen különböző stílussal és elképzeléssel találkoztak, most pedig a kettő közötti holland focit szerették volna megnézni.

A társaság célállomása Breda lett. Hagymási Zoltán korábban tanította az egykori válogatott labdarúgót, Horváth Gábort, aki volt a NAC Breda játékosa, most pedig az U17-es csapat mellett edzős­ködik (Azóta kinevezték a korosztály vezetőedzőjévé – a szerk.). – Felvettük Gáborral a kapcsolatot.

Elmondtuk, hogy mit szeretnénk látni és amikor a főnökével egyeztetett, és azt a választ kaptuk, hogy mehetünk, akkor onnantól kezdve már foglaltunk is mindent, repülőt, szállást, autót. Horváth Gábor mindent előkészített és végig velünk volt, nagyon sokat segített. A Breda utánpótlásbázisán már vártak bennünket és jó ismerősként, szinte barátként fogadtak. Az első nap az U14-esek edzését nézhettünk meg, ahol láthattuk, hogy a holland focira jellemző sémák már ebben a korban megfigyelhetők. Rövid passzos, gyors labdajáratással tartják meg a játékszert, és a mélységi passzok lehetőségeit keresik.

Az edzés után Eric Hellemons, a Breda utánpótlás vezetője tartott 90 perces prezentációt a magyar vendégeknek.

– Az egyik legfontosabb téma a kiválasztás volt, ez az elsődleges. Ezen belül pedig a legfontosabb, hogy olyan gyerekeket válasszanak ki, akik mentálisan erősek, akarnak tanulni, fejlődni, mindig egy cél lebeg a szemük előtt. Fontos az is, hogy a szülők hogyan gondolkodnak, mennyire segítik a gyermeküket, mit látnak a gyerekek otthon. A tanulás is alap, a mai gyors fociban lényeges, hogy gondolkodásban is gyors legyen a játékos. A kiválasztásnál a mentalitás ötven százalékot tesz ki, a maradékon a többi tényező, a taktikai érettség, a technika és az erőnlét osztozik.

Fogl Sándor elmondta, érdekes, hogy a Bredánál az U15-ös korosztályig „csak” három edzés van egy héten, az idősebbeknél négy vagy öt. Ezek be vannak osztva, a hét elején inkább technikai, a hétvége felé pedig taktikai gyakorlások. Nincsenek edzésvázlatok kiadva az edzőknek, de az irányvonal egységes, ez pedig az említett holland stílus.

Elhangzott, az egyesületnek 140 labdarúgója van, azért ennyi, mert ők kiemelt utánpótlásközpontként csak a legjobbakkal foglalkoznak. A legkisebbek az U12-esek, a fiatalabbak a környező települések kis csapataiban kapják meg az alapokat. A fiatalabb játékosokat az úgynevezett talent program keretében választják ki, de 12 éves korukig a kis egyesületnél fejlődnek. Az utánpótlásközpontoknak nagyon jó a kapcsolatuk a kis egyesületekkel, belátják, hogy onnan tudnak játékosokat hozni. Szemmel tartják a kiválasztott gyerekeket, figyelik a fejlődésüket, ha kell, akár edzések tartásával segítik a partner klubokat.

– A Bredánál arra törekednek, hogy minden évben három-négy játékost el tudjanak adni. Ebben az évben egy 17 éves kapust adtak el a Manchester Unitednek, de a Paris SG-hez, és a Feyenoordhoz is került neveltjük. Az U19-es csapat kapusa pedig a Breda felnőtt keretéhez csatlakozott. A költségvetésük nagyjából ötöde az Ajaxénak, de a mérkőzéseken nincs ekkora különbség, általában ki-ki meccseket játszanak egymással.

Fogl Sándor kiemelte, a hollandok nem dobálóznak az edzői kinevezésekkel, megbecsülik azokat a játékosokat, akik korábban a klubnál futballoztak.

– Ugyanakkor az edzői munkát az utánpótlásban kezdik, mint segédek. Ott töltenek el 2–4 évet, és ha úgy látják, hogy fejlődnek, akarnak még tanulni, alkalmasak erre a pályára, akkor kapnak egy U17-es, vagy egy U19-es vezetőedzői posztot. Úgy gondolom, hogy ez szimpatikus út.

A prezentációt követően a magyarok megnézték az U15-ösök tréningjét, illetve egy U9-es korosztályos tornát. Utóbbit a már említett talent program keretében szervezték, ez hasonlít a mi Bozsik-tornánkhoz.

– A környék nyolc települése képviseltette magát, és 5+1 fős csapatok játszottak negyed pályán. A mérkőzéseket a Breda utánpótlásedzői vezették, közben nézték az ügyes gyerekeket, és jegyze­teltek. Nem igazolják le rögtön az ügyes játékosokat, ők is a saját csapatukban maradnak, és ott figyelik őket tovább. Ha kell edzésprogramot adnak a kis egyesületnek, vagy a Breda edzője megy ki hozzájuk, és tart gyakorlást nekik. Az eredményeket írják és győztese is van a tornának, aki kupát kap, és minden résztvevő érmet vihet haza. Másnap egy közeli településen volt ugyanez a torna, másik nyolc csapattal az U10-es korosztályban.

– Második nap délelőtt elmentünk Rotterdamba és megnéztük a Feyenoord stadiont. Jó érzés volt látni, hogy Kiprich József még ma is mekkora sztár. Visszaérkezve Bredába egy U18-as mérkőzést néztünk meg. Érdekesség, hogy az U18-nak nincs hivatalosan kiírt bajnoksága, az U17-nek és az U19-nek van. Ugyanakkor több klub is rendelkezik U18-es együttessel, ezért maguknak szerveznek egy barátságos bajnokságot. A játékvezetőt a szövetség delegálja, az asszisztensek körül az egyiket a vendégcsapat hozza, a másikat a hazaiak adják.

Nagyon jó iramú meccset láthattunk, ahol az edzésen gyakoroltak köszöntek vissza. Gyors labdajáratás és a mélységi passzok keresése jellemezte a játékot. Érdekes volt látni, hogy többször maradt el egy-egy keresztpassz, amivel gólhelyzet lehetett volna, amiatt, mert a mélységi átadásokat erőltették inkább. Szembetűnő volt, hogy a vendég rotterdami csapat két szélső támadója milyen félelmetesen gyors.

A magyar vendégek a folytatásban megtekintették a NAC Breda stadionját is és természetesen a felnőttcsapat edzése sem maradhatott ki a sorból. – Ők is a mérkőzésből indulnak ki az edzéstervezésnél. A bajnoki után az első két nap a technikáé. Rengeteg labdatartást végeznek, különböző méretű területeken. Fontos az azonnali visszatámadás, mivel az alap játékuk az, hogy minél feljebb kezdjék el a pressinget.

Fogl Sándor végül elmondta, rendkívül intenzív három napot töltöttek Hollandiában. A helyiek korrektek, barátságosak voltak, egyik alapelvük az, hogy mindenkitől lehet tanulni. – Mi is ezt valljuk, ezért 2020-ban is szeretnénk folytatni a tanulmányutak sorát. A célunk az, hogy a tapasztalatokat átadva tudjuk fejleszteni utánpótlás játékosaink tudását.