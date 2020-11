A Hoya legközelebb szombaton a Honvédnél játszik

A harmadik negyedben felvillant az esély, ám végül a gyengébb dobóforma miatt nem sikerült tartani a lépést a Nyíregyházával, így kikapott a Hoya Pannon Egyetem Veszprém a férfi kosárlabda NB I/B piros csoportjában a listavezetőtől hazai pályán.

A listavezető Nyíregyházát fogadta a Hoya-Pannon Egyetem Veszprém a Március 15. úti sportcsarnokban.

A találkozón az első játékrész sokáig kiegyenlített játékot hozott, 7-7 után rövid ideig vezetett a Veszprém, ám a bajnoki címre pályázó Nyíregyháza fordított (11-14). A 6. percben három vendég kosárra csak egy hazai válasz érkezett (13-20).

A vendégek játékába is becsúszott egy-egy hiba (18-20), ám Mohácsi és Bazsó triplájára hiába vártuk a Hoya pontjait (18-26).

A 12. percben tíz pont fölé hízott a nyírségiek előnye (20-31). A vendégek uralták a palánkok alatti területet, sokkal több lepattanót szedtek és pontosabban is céloztak. Főleg Bazsó volt elemében (27-40). Szabó irányításával és remek megmozdulásaival a félidő végére 40-49-re zárkózott fel a Veszprém.

Dukic próbálta közelebb hozni csapatát a harmadik etap elején (47-54), sőt Madár precíz büntetőit követően már csak öt pont volt az egyetemisták hátránya (24. perc: 49-54). Feljavult a hazaiak védekezése, keményen, szívósan próbálták megakadályozni a listavezető játékosait az eredményes játékban, és ennek meg is lett az eredménye, hiszen Dukic és Szabó pontjaival 54-54-re alakult az állás. Azonnal időt kértek a vendégek, és sikerült is megtörni a remek veszprémi szériát. Két elrontott támadás és eladott labda után megint a Nyíregyháza érezhette magát nyeregben. A negyed végén Mohácsi triplája demoralizáló volt (57-69).

Mohácsi és Szabó pontváltása vezette fel az utolsó negyedet, azonban ezzel sajnos el is lőtte minden puskaporát a Veszprém. Támadásban egyszerűen semmi sem sikerült, hiába kért időt Baksa Szabolcs, a Hoya hátránya nőtt. Akadt egy-egy felvillanás, amikor egy-egy percig nem tudott pontot szerezni a Nyíregyháza, azonban a tényleges felzárkózás elmaradt. A végére Birkás kipontozódott, majd Mohánszki is leült. A végeredményt Szabó Péter büntetőkkel állította be.

Baksa Szabolcs: – A Nyíregyháza megmutatta, miért tartják a csoport favoritjának. A harmadik negyed elején visszajöttünk a meccsbe, viszont ezután ellenfelünk remek dobóformájára nem volt válaszunk. Azt mondtam a srácoknak, ha pontosabban dobunk, megnyerhettük volna a találkozót. Sajnálom a vereséget, de menni kell tovább. Úgy gondolom, ha Sitku Ernő látná volt csapatát, nagyon büszke lenne rá.

Siska János: – Tudtuk, hogy nehéz mérkőzés vár ránk, a hazaiak alaposan felkészültek belőlünk. Gratulálok a csapatomnak, amely fegyelmezetten betartotta, amit megbeszéltünk.