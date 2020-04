A KK Ajka egész évben arra készült, hogy osztályt vált

Szinte biztosan Veszprém megyei győztest avattak volna a férfi kézilabda NB II-ben, mert a KK Ajka és a Bajnok DSE Nemesvámos azonos pontszámmal vezette az északnyugati csoportot, de a harmadik helyen is a Várpalotai Bányász SK állt.

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) nemrégen hozta meg azt a határozatát, hogy a koronavírus-járvány miatt valamennyi versenysorozatát felfüggeszti. Ez azt is jelentette, ahogy az NB I-ben, úgy az NB II-ben sem hirdettek bajnokot. A döntés érzékenyen érintette a megyei résztvevőket.

A férfi NB II északnyugati csoportjában összesen hat Veszprém megyei együttes szerepelt, s nagy valószínűséggel hármas megyei sikert könyvelhettünk volna el.

A KK Ajka és a Bajnok DSE Nemesvámos már az előző kiírásban is nagy csatát vívott az aranyért, akkor utóbbi jobbnak bizonyult. A 2019/20-as idényben is fej fej mellett haladt a két fél, azonban a Poór Tamás vezette Ajka ezúttal hajszálnyival jobban szerepelt. A bányászvárosiak 12 siker mellett háromszor ikszeltek, és egyszer sem kaptak ki. A Nemesvámos viszont 13 alkalommal nyert, egyszer kikapott és egyszer döntetlenre végzett. Mindkét gárda 27 pontot gyűjtött, de a veretlen Ajkának a gólkülönbsége is jobb, 127 a 83-mal szemben.

Öt ponttal lemaradva a harmadik helyet foglalta el a Várpalotai Bányász SK: tíz siker mellett, két iksz és három fiaskó szerepel a statisztikáiban, összesen 22 pontot szerzett.

A maradék három megyei csapat a mezőny alsó feléhez tartozik. A Veszprémi KKFT U23-as alakulata a nyolcadik pozícióban fejezte be a csatározásokat, hat győzelem mellett tízszer kikapott. Tizedik helyen zárt a Balatonfüredi KSE öt, egy, kilences mutatóval. Az újonc Alsóörsi SE egyszer tudott nyerni, egyszer ikszelt és tizenháromszor kikapott, amivel sereghajtó volt.

A gólkirályi címért való versengésben az idényt az alsóörsieknél kezdő, majd Nemesvámosra igazoló Szöllősi Bálint állt a legjobban, 14 mérkőzésen 118 találatot jegyzett. Érdekesség, hogy a nemrégiben a Telekom Veszprém elmúlt 43 évének legjobb balszélsőjének választott Iváncsik Gergő tizedik a listán. A korábbi válogatott klasszis a Vámos színeiben szórja a gólokat, 65 találatnál járt, amit tíz ütközeten ért el.

Poór Tamás, a KK Ajka vezetőedzője lapunknak elmondta, mióta kiestek az NB I/B-ből, azóta szeretnének visszajutni a második vonalba.

– Az idén mindent ennek rendeltünk alá, a téli szünetben tovább erősítettük a keretünket, hogy bajnoki címet ünnepelhessünk – hangsúlyozta. Hozzátette, az MKSZ döntése, miszerint nincs bajnok, így feljutó se, hátrányosan érinti a társaságot.

– A harmadik évben sújt minket valami. Amikor elbúcsúztunk az NB I/B-től, akkor a NEKA korosztályos együttese nem vállalta a feljutást, azonban nekünk, mint legjobb kiesőnek nem ajánlották fel a szereplést, a helyünkbe a Nagykanizsa lépett, amely csont nélkül ki is esett. A rákövetkező évben második helyen végeztünk a Nemesvámos mögött a bajnokságban, s az előző évből kiindulva joggal bízhattunk abban, hogy ezúttal minket kérnek majd fel, miután az aranyérmes nem vállalta az NB I/B-t. Mondanom sem kell, akkor a legjobb kiesőnek kedveztek. Most vezetjük a bajnokságot, amikor eredmény nélkül lezárják azt. Egyelőre nem tudjuk, lesznek-e feljutók, ám nagyon reméljük, hogy ésszerű döntés születik és nem veszik kárba ez az évünk – fogalmazott.

Poór Tamás kitért rá, a keretet mindenképpen szeretnék együtt tartani, a játékosoknak élő szerződése van. Csak azt nem tudják, melyik osztályban szerepelnek majd.

– Nagyon várjuk, hogy legalább a kiscsoportos edzések elkezdődhessenek. A közös munkát semmi sem pótolhatja – emelte ki.