A koronavírus-járvány miatt továbbra is sok a nyitott kérdés

Porobis Haris kapusedző szerződése lejárt, így távozott, a helyét Sterbik Árpád vette át – derült ki a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttes hagyományos évdnyitó sajtóbeszélgetésén.

A szezonnyitó sajtóbeszélgetésen a helyi és az országos médiumok faggathatták az egyesület vezetőit, Csík Zoltánt a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatóját, Nagy László szakmai igazgatót, Sevinger Zsolt ügyvezető igazgatót, valamint David Davis vezetőedzőt.

David Davis elmondta, két hete zajlik az alapozás a 2020/21-es szezonra. Két sérült, Kentin Mahé és Lékai Máté nem tudta elkezdeni a közös munkát, de a többiek szerencsére egészségesek.

– Jelenleg az okozza a legfőbb gondot, hogy nem tudjuk, a járvány miatt le kell-e állnunk, és ha igen, akkor mikor. Mindeközben decemberre csúcsformába kell kerülnünk, hiszen elvileg akkor pótoljuk be az elhalasztott Bajnokok Ligája Final Fourt – hangsúlyozta.

David Davis arról is beszélt, rendkívül erős a keret, azonban a világ- és Európa-bajnokokat, BL-győzteseket felvonultató csapat irányítása nem okoz gondot számára.

– Amikor a játékosok aláírták a szerződésüket, tudták, mit vállalnak. Laci (Nagy László szakmai igazgató – a szerkesztő.) és én is mindenkivel beszéltem. Dolgozni és nyerni jöttek Veszprémbe. Egy-egy szezonra eddig az volt a jellemző, hogy februárig, márciusig még akadtak lehetőségek a javításra, azonban most a decemberi négyes döntő alaposan megkavarta a helyzetet. Nem elég csak jónak lenni. Mindennap jónak kell lenni. Egyszerű a helyzet: csak a ma számít, akkor kell kihozni magunkból a legtöbbet – hangsúlyozta.

Megtudtuk még, a veszprémiek természetesen az idén is szeretnének részt venni a délkelet-európai sorozatban, a SEHA-Ligában, ám annak kezdési időpontjáról még nincsenek pontos információik, ahogy arról sem, befejezik, lezárják-e a koronavírus miatt félmaradt szezont.

Nagy László kifejtette, tavaly is színesen, ötletesen, kreatívan kézilabdázott a társaság, ám az újonnan érkezőkkel, Danyiil Siskarjovval, Jorge Maquedával, Nikolaj Markussennel, és a Spanyolországból kölcsönből visszatérő Ligetvári Patrikkal mezőnyben bővül a lehetőségek tárháza. Példaként említette meg, hogy eddig alacsonyabb szerkezettel tudtak 5+1-et védekezni elől Manaszkovval, vagy Strlekkel, most azonban Siskarjovval magasabbak lehetnek ebben a formációban, a szélső ráadásul kettes pozícióban is kiválóan tud védekezni.

Megtudtuk még, a kapusokat, Vlagyimir Cuparát, Székely Mártont, valamint a szintén újonc Rodrigo Corralest a félbeszakadt szezonban visszavonuló Sterbik Árpád készíti fel kapusedzőként a kihívásokra.

Az eddigi kapustréner Porobis Haris távozott, miután lejárt szerződését nem hosszabbították meg.

Az elmúlt hetekben alakult meg a Balaton-felvidéki Kézilabda Akadémia is, amely egy jogi szervezet, azonban két központtal, Balatonfüreddel és Veszprémmel. A két központ így külön tud csapatokat delegálni a különböző sorozatokba, például az NB I/B-s bajnokságba is.