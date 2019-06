A magyar válogatott csoportelső lett a 2020-as Eb selejtezőjében

kHáromgólos sikerrel zárta a 2020-as Európa-bajnokság selejtezőjét a magyar férfi kézilabda-válogatott, amely vasárnap este Olaszországot fektette két vállra Kecskeméten.

A már biztosan csoportelső és Eb-résztvevő magyar válogatottban elsősorban a fiataloknak adott szerepet a Csoknyai István–Vladan Matics szövetségikapitány-duó. Így történt, hogy megyénkből a Telekom Veszprémet egy játékos sem képviselte ezúttal nemzeti színekben, míg a Balatonfüredi KSE-ből hatan is pályára léptek. Közülük Kemény Lászlónak ez volt a második fellépése a válogatottban, ugyanakkor újoncot is avatott csapatunk, a gyöngyösi Ubornyák Dávid ezen a találkozón mutatkozhatott be.

A mieink utolsó ellenfele Olaszország volt a selejtezősorozatban. Az első gólt a vendégek szerezték, de ezután az történt a pályán, amit a házigazda szeretett volna, legalábbis sikerült megfelelő előnyt szereznie nemzeti csapatunknak. A 10. percben 6-2-t mutatott az eredményjelző, az olaszok időt is kértek. A folytatásban szorosabbá vált a küzdelem, ugyanakkor a magyar válogatott nem engedte ki a kezdeményezést és a vezetést a kezéből. Hiába tapadtak a taljánok, a mieink kétgólos előnyben voltak az első játékrészt követően.

A szünet után, úgy tűnt, folytatódik az első félidőben látott magyar dominancia, ám egy-két hiba megbosszulta magát. Olaszország a 38. percben egyenlített (20-20), majd nem sokkal később a vezetést is átvette (21-22).

Vetélytársunk kétgólos előnyben volt, amikor ismét magunkra találtunk. Borbély és Juhász vezetésével sikerült a magyar válogatottnak fordítania, s végül megnyerni a nem túl színvonalas, de izgalmas találkozót. Az Európa-bajnokságot 2020. január 10. és 26. között rendezik három országban, Ausztriában, Norvégiában és Svédországban.

A 24 csapatos kontinenstorna sorsolását június 28-án, pénteken tartják majd meg Bécsben.

Eredmény: Magyarország–Olaszország 32-29 (16-14). Kecskemét. V.: Novikov, Rozskov (ukránok).

Magyarország: Ancsin 3, Bodó 3, Bóka 3, Borbély, Hornyák 1, Juhász 5, Kemény, Ligetvári 2, Máthé 2 (1), Rosta 5, Sipos 2, Székely, Szita 5, Szöllősi, Tóth 1, Ubornyák. Szövetségi kapitány: Csoknyai István, Vladan Matic.

Olaszország: Arcieri, Argentin 1, Basic 1, Bronzo, Bulzamini 7, Dapiran 1, Ebner, Iballi, Maione, Moretti 4, Parisini 2, Savini 2, Skatar 2, Sonnerer 7 (4), Stabellini 2, Volarevic. Edző: Trillini Riccardo.

Kiállítások: 8, ill. 2.

Hétméteresek: 1/1, ill. 4/4.

A csoport végeredménye: 1. Magyarország 11 pont, 2. Oroszország 9, 3. Olaszország 4, 4. Szlovákia 0.

A szünetben adták át a Jenővári István-díjakat, Zsiga Gyula, az Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) szakmai igazgatója Máthé Dominik és Szita Zoltán nevelőedzőinek nyújtotta át az elismerést, a játékosok szülei pedig oklevelet kaptak.

Szintén a mérkőzés szünetében köszöntötte az MKSZ a 20 évvel ezelőtt, 1999-ben Portugáliában ifjúsági Európa-bajnokságot nyert magyar férfiválogatottat.

Az akkori csapat tagjai: Ardeleán Péter, Bartha Dénes, Buday Dániel, Hőgye Péter, Iváncsik Gergő, Jakab István, Józsa Máté, Kemény Sándor, Kékesi Szabolcs, Laluska Balázs, Lengyel Péter, Nagy László, Székely István, Thúry Péter, Tóth József, Vass Zoltán. Edző: Kaló Sándor, Bartha Dénes

Az MKSZ Emlék Albizottsága a mérkőzés alkalmából köszöntette Kende Györgyöt, Vass Károlyt és idősebb Kiss Szilárdot, valamint Bíró Imrét.