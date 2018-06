A már bajnok badacsonytomajiak szórakoztató meccset játszottak a Somló SC-vel

Az Ősi PSK csapatáé lett a harmadik hely az MTD Hungária megye II-es labdarúgóbajnokság 2017/2018-as szezonjában. A bajnok badacsonytomajiak sikerrel zártak.

TSE-Tótvázsony

0:2 (0:1)

Taliándörögd. Jv.: Nedvesi R.Taliándörögd SE: Semperger – Szalai P., Szőrös (Bújtor), Fiszter (Szabó D.), Varga P. (Egyed), Szalai R., Nagy Gy. (Péczer), Fülöp, Kocsis, Szita, Kóródi.

Tótvázsony SE: Vodenyák – Horváth A. (Lénárt), Marton, Szabó Z., Steierlein (Husvéth), Regenye, Horváth G., Balogh T., Balogh I., Kishalmi (Mayer), Báder (Zabó).

Gólszerző: Horváth G. (2).

Nemesszalók-Tapolca

1:4 (0:1)

Nemesszalók. Jv.: Rosta T. Egyetértés SE Nemesszalók: Somogyi – Varga D. (Bálint), Kálmán, Talabér, Varga M., Budavári, Bakos, Kocsis, Lőke, Lőrincz, Vágenhoffer.

Tapolca: Schmidhoffer (Pongrácz) – Bardon, Péter B., Pölczmann, Kovács M., Péber K. (Ladányi), Dobján, Nagy M., Molnár Zs. (Szabó N.), Hadnagy, Szabó B. (Kertész).

Gólszerzők: Budavári, ill. Péter B., Kertész, Szabó B., Dobján.

Nemesvámos-Herend

3:3 (1:2)

Veszprém. Jv.: Hegyi Z. Nemesvámosi LSE: Marosvölgyi Ta. – Bazsó (Gárgyán), Varga N., Cser, Bacsák, Petrovszki, Janzsó, Kádár, Marosvölgyi Ti. (Szilágyi), Regős (Bényi), Tóth A.

Herendi Porcelán SK: Kurek – Gócza (Marosi), Giron, Sóskuthy Z., Meleg (Illésfalvi), Molnár R., Sóskuthy B., Teimayer, Simányi, Bachstetter (Kiss D.), Králl.

Gólszerzők: Bacsák, Kádár, Janzsó, ill. Marosi, Molnár R., Bachstetter.

B.-tomaj-Somló SC

5:3 (3:1)

Pintér Károly Sportpálya, 220 néző.. Jv.: Nobik I. B.-tomaji SE-Bonvino: Nagy T. (Szombathelyi) – Mékli, Tombor, Göntér, Lübkemann, Kiss G. (Lukács Á.), Kiss J. (Köves), Kiss M., Horváth A., Varga R. (Csik), Kocsor (Csík).

Somló SC: Szente – Kirchner (Lakner), Kiss János, Sikos (Máhl), Kiss János Bálint, Csejtei, Orsós, Sesztakov, Varga Z., Orvos Nagy, Homlok.

Gólszerzők: Kiss J. (3), Kiss M. (2), ill. Homlok (3).

A bajnokcsapatot szép számú hazai közönség fogadta és a somlóiakat is sok szurkoló kísérte el. A hazai csapat álmosan kezdett,

Homlok Cs. szerzett vezetést a vendégeknek. Ollózós gólját mindenki megtapsolta. A magára találó bajnok Kiss J. mesterhármasával a szünetre megfordította a mérkőzést.

Fordulás után Homlok újabb két gólt jegyzett, így a mérkőzés utolsó harmadára teljesen nyílt lett a mérkőzés. Ezután Kiss M. a sok kihagyott helyzetét követően két alkalommal is eredményes volt, így bebiztosította a hazai győzelmet és gólkirályi címét is.

Változatos, gól gazdag mérkőzésen a több helyzetet kidolgozó Tomaj nyert a végig sportszerű és lelkes Somló ellen.

Jók: Horváth A., Kiss J., ill. Homlok Cs., Orsós A.

Tudósított: Lukács László.

Csopak SC-Ősi PSK

1:2 (0:0)

Csopak, 250 néző. Jv.: Szabó L. Csopak SC: Márvány – Zemen, Békési, Kemény, Füle, Kányai, Fenes, Szmik, M.tóth, Szekeres, Dudás. Ősi PSK: Simonyai – Gézárt, Szöllősi, Tolner T., Skabla (Nyevrikel, Kovács K.), Sebestyén, Steigler, Bátor (Tolner B.), Balogh, Jancsek, Tolner A.

Gólszerzők: Füle, ill. Kovács K., Steigler.

Kiállítva: Simonyai (92.).

A sérülések, és eltiltások miatt megtizedelt hazai csapat csere nélkül is nagyot küzdve a hatalmas melegben képes volt megnehezíteni a dobogóért harcoló vendégek dolgát. A Csopak a helyzetek alapján rászolgált volna legalább egy pontra.

Az Ősi is jól harcolt, és a hajrában begyötörte a győztes találatot, megszerezve ezzel a harmadik helyet a bajnokságban.

Jók: az egész Csopak, ill. Simonyai.

Tudósított: Wellesz Zoltán.

Öskü FC-Csabrendek FC

2:1 (0:1)

Öskü, 50 néző. Jv.: Bódi A. PV 2000 Öskü FC: Horváth M. – Peintler, Török, Koroncai, Gáspár, Talián, Balai, Lóczi, Sándor (Németh R.), Bódis B., Bódis R.

Csabrendek FC: Szente – Takács, Orsós, Szerencse, Bors, Bartha, Pados, Fazekas, Kizmus, Busa (Szöllősi), Auer. Gólszerzők: Talián, Balai, ill. Kizmus.

Az első félidőben a vendégcsapat szerzett vezetést. A második játékrészben a rengeteg helyzetet kihagyó hazaiak megérdemelten fordítottak, így megszerezve idei első győzelmüket.

Jók: Koroncai, Balai, Török, ill. Szente, Kizmus.

Tudósított: Hornyák György.

A badacsonytomajiak ma tartják bajnokavató ünnepségüket. A futballisták 18 órakor indulnak kisvonattal a sportpályától, a köszöntőt 18.45-kor a templom előtt mondja el Krisztin N. László polgármester. Itt rendezik az éremátadót is, a program pedig évzáró vacsorával zárul a strandon. Az egykoron az NB III-at is megjárt együttes a bajnoki elsőség mellett gólkirályi címet is ünnepelhet, Kiss Márton 37 találattal bizonyult a legjobb megye II-es mesterlövésznek. A második helyen Füle András (30 gól, Csopak), a harmadikon Horváth Gábor (29, Tótvázsony) végzett.