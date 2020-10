A második ellen játszik vasárnap az FC Ajka

Az FC Ajka számára nem ígérkezik könnyű feladatnak a vasárnapi NB II-es mérkőzés, mivel a tabella második helyén álló, az előző fordulóban a Vasas ellen diadalmaskodó Gyirmótot fogadják.

Az ajkai együttes a bajnokság előző körében a sok kidolgozott helyzet ellenére a hajrában bekapott fejesgóllal maradt alul a Szolnok otthonában.

– Jobbnál jobb helyzeteket dolgoztunk ki, sorra alakítottuk ki a ziccereket, ám ezeket rendre kihagytuk. A rengeteg kihagyott lehetőség megbosszulta magát, sajnos a futball törvénye érvényesült. Bosszantó volt, hogy pontrúgásból kaptuk a hajrában a gólt, mert addig nagyon jól védekeztünk a mérkőzésen, hárítható lett volna a helyzet, de nagyot hibáztunk, és ezért kemény árat kellett fizetnünk. Nagyon sajnáljuk, pedig nagy lehetőség volt, de ezen túl kell lépnünk. Megérdemeltük volna a győzelmet, de ok nélkül semmi nem történik, be kell lőni a helyzeteinket, mert most emiatt hullajtjuk a pontokat – nyilatkozta lapunknak Kis Károly vezetőedző.

Az ajkai csapat remekül kezdte az NB II. idei szezonját, még listavezető pozícióban is állt az együttes, azonban az előző öt forduló során négy vereség mellett csak egy pontot sikerült szereznie, miközben a Magyar Kupában kiharcolta a továbbjutást.

– A legfontosabb momentumoknál, a támadások befejezésénél és a végjátékban vagyunk nagyon pontatlanok. A játékosok akaratával nincsenek gondjainak, fizikálisan is mindenki rendben van. A rengeteg kihagyott helyzet a legtöbb találkozónkra igaz, a Debrecen elleni meccsünkön is látható volt, gól nélküli döntetlen állásnál két óriási lehetőséget szalasztottunk el, amit az ellenfél utána könyörtelenül megbüntetett. A Siófok gárdája ellen is nagyon sok helyzetünk volt: az első húsz percben három ziccert dolgoztunk ki, de a sok pontatlanság miatt csak egy pontot sikerült szereznünk. Ennek ellenére elmondható, hogy minden ellenfelünkkel eddig partiban voltunk, sőt több helyzetet is kialakítottunk, de a befejezések hatékonyságán javítanunk kell – fogalmazott a szakvezető.

Vasárnap délután az ezüstérmes pozícióban álló Gyirmót látogat Ajkára. A vendég együttes a bajnokság toronymagas favoritjának kikiáltott Debrecen (1-0) és Vasas (2-0) gárdáját is legyőzte hazai pályán, azonban két meglepő vereséget is elszenvedett a Szentlőrinc (0-2) és Siófok (1-2) otthonában.

– A Gyirmót tabellán elfoglalt helyezése is tükrözi, hogy rendkívül erős játékosállománnyal rendelkezik. Szervezetten játszó együttes, amely a helyzeteiket nagyon jó hatékonysággal használja ki. Nagyon oda kell figyelnünk majd a rögzített játékhelyzetekre, pontrúgásokra. Egy jó csapat látogat hozzánk vasárnap, de úgy gondolom, hogy fel fogunk nőni a feladathoz. Sajnos Soltész Dominikra és Csemer Gyulára nem számíthatok sérülés miatt – mondta el Kis Károly.

A mérkőzés vasárnap 17.00 órakor kezdődik az ajkai városi sportcentrumban.