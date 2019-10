A megyei csapatok közül csak egy nyert az NB II-ben

Továbbra is tart az FC Ajka remek formája a női labdarúgó NB II-ben, ahol a zöld-fehérek továbbra is veretlenek és negyedik sikerük után a második helyet foglalják el a tabellán. A Füred ezúttal súlyos vereségbe szaladt bele, és kikapott a PELC-Nyárád is.

Fehérvár–BFC 11-0 (5-0) Székesfehérvár. Jv.: Németh D. MOL Fehérvár FC: Németh N. (Szalai Fanni) – Gergics (Forró Kata), Békefi (Kollár), Székely (Tóth R.), Rajzinger (Réthalmi), Szabó B., Kántor (Földesi), Földvári Fanni, Szehofner, Janus, Romanoczki. Balatonfüredi FC: Tóta – Virág, Faragó, Tóth Tímea, Kaszap (Hársádi), Vojnity Nóra (Szabóné Horváth), Árkiné Zsebeházi, Orbán Lili, Jónás (Horváth O.), Dudás (Takács), Tömböl. Gólszerző: Szabó 2, Földvári 2, Szehofner 2, Janus 4, Tóth. Sopron–FC Ajka 0-2 (0-1) Sopron. Jv.: Zsolnai Á. SC Sopron: Németh V. – Szabó V. (Ihász), Nagy-Peti, Kovács-Párizs (Szántó), Sábján Réka, Horváth Dz., Kovács K., Áder Anna (Lőcse), Kiss R., Giczi (Molnár B.), Sudár. FC Ajka: Grünvald Szimóna – Simon Ivett, Hannig Viktória, Bozsoki, Ferencz, Schultz (Gyenese Mónika), Szabó A. (Belovics Alexandra), Kovács-Fáber, Bódi, Vattai, Oppermann. G.: Oppermann 2. A csapat az idény eddigi legjobb játékát mutatta. Végig nagy fölényben futballozott az FC Ajka, a hazaiknak alig akadt lehetőségük. Jobb helyzetkihasználással 4-5 gólos vendég győzelem sem lett volna túlzó. Az ajkaiak többek között egy büntetőt is kihagytak. Jók: senki, ill. mindenki. Tudósított: Gyenese Csaba. PELC-Nyárád–Airnergy FC 0-2 (0-1) Pápa. Jv.: Fehér V. PELC-Nyárád: Kiss E. – Pődör, Fellner (Várhelyi, Darabont Mónika), Marton (Bereczky), Gyarmati, Beimli, András, Tankó, Szücs, Török, Csébi Luca. AFC: Veres – Nagy M. (Pistyán), Pap, Takács Kinga, Singer-Kakuk, Gulyás-Szabó, Szabó Katalin, Kovács D., Cilingir, Simon Regina (Tihanyi), Szöllős Alexandra. G.: Szöllős 2. Az állás: 1. MLE R-Bus 15 pont, 2. FC Ajka 13, 3. MOL Fehérvár 12, …8. Balatonfüredi FC 6, 9. PELC-Nyárád 5. A Veszprém megyei női bajnokságban: Fűzfői AK–Veszprémi FC USE 0-2 (0-0), g.: Csizmadia 2. Nyírespuszta SE–PELC-Nyárád 0-3 (0-1), g.: Ruska, Kovács, Beimli. Az állás: 1. PELC-Nyárád (5) 12 pont, 2. VFC USE (3) 9, 3. FAK (5) 4, 4. Nyírespuszta (4) 2, 5. Gyulafirátót (3) 1.