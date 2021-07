A megyei gólvágók az angol csapatot várják a döntőbe

Három megyei gólvágót kérdeztünk meg a labdarúgó-Európa-bajnokságról, az eddigi tapasztalatokról és arról, hogy mit várnak a folytatásban. Burcsik Martin, Miskei István és Vizkelety Attila többek között beszélt a magyar válogatottról, Szalai Ádámról, a halálcsoportról, Mbappéról, a hangulatról, illetve megtippelte, kik játsszák a finálét.

A futball megyei első osztályban vitézkedő Burcsik Martin szerint eddig minden igényt kielégít az idei Európa-bajnokság színvonala.

– Jók a mérkőzések, nagyszerű a hangulat. Bíztam benne, hogy a magyar csapat is jól szerepel majd, de arra nem gondoltam, hogy a továbbjutás csak egy hajszálon múlik. Ebből a remek eredményből mindenképpen lehet és kell profitálni – fogalmazott a Balatonalmádi SE támadója, aki az előző idényben 25 találatig jutott, és ezzel a harmadik helyen végzett a góllövőlistán.

Burcsik Martin nemzeti együttesünk játékával kapcsolatban elmondta, Marco Rossi csapatának megvan a saját stílusa, képes megvalósítani a taktikai elképzeléseket, és az egyéni képességek terén is egyre jobb. Ami a többi válogatottat illeti, az angolok és az olaszok futballja áll hozzá jelenleg a legközelebb. – Szurkolok Angliának, hogy nyerje meg az Eb-t. A másik ágról az olaszokat szeretném a döntőbe, szerintem ez egy remek párosítás lenne.

Arról, hogy sok nagy sztár csak szenved a kontinenstornán, Burcsik Martin úgy vélekedik, hogy a papíron gyengébb ellenfelek nagyon szervezettek, nem hagynak területet, ez pedig alaposan megnehezíti az olyan klasszisok dolgát, mint például a francia Kylian Mbappé. Persze sokszor a szerencsén is múlik az, hogy egy-egy játékos képes-e formába lendülni, mindenesetre a Paris SG csatára alaposan alulmúlta a várakozásokat.

– Nekem most kezdődött az Eb, hiszen a nyolcaddöntő sokkal jobb meccseket hozott, mint a csoportkör. Persze a magyarok találkozói nagyon tetszettek. Bíztam a továbbjutásban, abban, hogy Portugália kiesik, mi pedig folytathatjuk a szereplést – válaszolt lapunk érdeklődésére Miskei István, aki az előző idényben a megye II-es bajnok FC Zircben ontotta a gólokat, összesen 26 alkalommal zörgette meg az ellenfelek hálóját.

A remek támadó azt emelte ki a magyar válogatottal kapcsolatban, hogy kiválóan van összerakva a társaság, mindenki tökéletesen tudja, mit kell csinálnia, és ezt rengeteg futással, illetve küzdeni akarással párosítja. – Korábban nem ez volt a jellemző, most viszont talán mi voltunk a legerősebbek mentálisan. Hangsúlyoznám, Szalai Ádámnak ebben nagy szerepe van. Ő sok kritikát szokott kapni, szerintem alaptalanul, rengeteget dolgozik a csapatért, pedig nem könnyű a feladata abban a pozícióban.

Miskei István szintén angol–olasz döntőt vár, és bízik benne, hogy a folytatásban nem lesznek túltaktikázva a mérkőzések, őszinte focit, gólban gazdag összecsapásokat láthatunk.

Vizkelety Attila idén bajnoki ezüstöt és gólkirályi címet ünnepelhetett a megye III keleti csoportjában. A 42 találatig jutó támadó nagyon izgalmasnak találja az Eb-t.

– Tetszik a torna, sok a meglepetés, például azt nem gondoltam volna, hogy a csoportunkból egyik válogatottnak sem sikerül bekerülnie a legjobb nyolc közé. Ami minket illet, szerintem megérdemeltük volna a továbbjutást. Nagyon sajnáltam a fiúkat, ugyanakkor büszke is voltam rájuk, rengeteget fejlődtünk az utóbbi időszakban.

A 27 éves játékos a magyar mellett a horvát csapatnak szurkolt még. – Bár barcás vagyok, nagyon szeretem Luka Modric játékát, és a horvát válogatott, a horvát emberek is szimpatikusak. Sajnos ők is búcsúztak, hiába küzdöttek óriásit. A folytatásban is izgalmas, jó meccseket várok. Szerintem Anglia eljut a döntőig, és meg is tudja nyerni az Eb-t. Azt gondolom, hogy Spanyolországgal játssza majd a finálét. Végre megint van foci, jó szurkolni, jó látni mások örömét is. Nagyon kellett ez a világnak a vírushelyzetet követően!