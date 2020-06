A Napló csapata is nevezett a Telekom Veszprém idei kihívására

Az is előfordulhat, hogy egy évadon belül kétszer is szerepelhet a Bajnokok Ligája négyes döntőjében a Telekom Veszprém férfi-kézilabdaegyüttese – erről is beszélt egy nemrég adott interjúban David Davis, a csapat vezetőedzője.

Ezt ne hagyja ki! A járvány ideje alatt mostantól minden előfizetőnk díjmentesen, ajándékként kapja a nyomtatott újság mellé lapunk digitális számát. Ide kattintson! A spanyol tréner az M1-nek elmondta, a két hónapos kényszerszünet után már túl vannak az első edzéseken. Ahogy arról korábban a Napló is beszámolt, ezeken az edzéseken nem teljes létszámban vesz részt a társaság, mindössze azok, akik Veszprémben maradtak a járványhelyzet miatt, így például Lékai Máté, Kentin Mahé, Kent Robin Tönnesen vagy a Spanyolországból hazatérő Ligetvári Patrik. A múlt héten Dragan Gajic elköszönt, ezekben a napokban pedig Mirsad Terzic is elbúcsúzik a társaktól. Előbbi Franciaországba az élvonal egyik újoncához, a Li­moges-hez távozik, utóbbi pedig tizenegy év után Lengyelországba szerződik a Xavi Sabate vezette Wisla Plockhoz. – Egyelőre nem csinálunk különösebben bonyolult dolgokat, kerüljük a fizikai kontaktust. Az új évadra a felkészülés július 13-án kezdődik, és már nagyon várom, hogy együtt lássam dolgozni a keretet – fogalmazott a spanyol szakember. David Davis hozzátette, a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt szezonban rengeteget dolgoztak, a csapat egyre jobb formát mutatott, így mind a négy sorozatban – a magyar bajnokságban, a magyar kupában, a Bajnokok Ligájában, valamint a SEHA-ligában is – versenyben voltak a legjobb helyezésért. – A koronavírus keresztülhúzta a számításainkat, azonban újult erővel vágunk neki a feladatoknak. A 2020–21-es szezonban még az is előfordulhat, hogy kétszer is szerepelhetünk a legelőkelőbb európai sorozat négyes döntőjében. A decemberi final four miatt teljesen más felkészülésre lesz szükség, hiszen a csúcsformát akkor is és utána, a tavasszal is el kell érnünk. Ezért nem állhatunk le Köln után sem, hiszen tavasszal újra a legjobbak közé szeretnénk kerülni – hangsúlyozta. A keretről David Davis megjegyezte, Jorge Ma­queda és Nikolaj Markussen már elég jól ismeri a Veszprém játékrendszerét, nem okoz majd nekik különösebb nehézséget a beilleszkedés. A védelemben pedig Ligetvári Patrik jelenthet megoldást a már említett Mirsad Terzic távozására.

Mindeközben a bakonyi klub akciót hirdetett minden sportot, futást, kerékpározást kedvelőnek. Az Út Kölnbe elnevezésű projekt lényege, hogy a résztvevőknek 1094 kilométert kell futva vagy bringázva megtenniük a következő hét és fél hónapban, vagyis december 28-ig kell virtuálisan eljutniuk Kölnbe, a Lanxess Arénába. Egyénileg és csapatban is lehet nevezni a kihívásra. A Napló csapata is jelentkezett a virtuális erőpróbára, a Sági Ági, Bényi Kálmán, Horváth Gábor és B. Virág Rita összeállítású négyes a két hét alatt eddig 99,64 kilométert tett meg futva.