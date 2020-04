A Nemesvámos és a VPSE is kifejezetten jól teljesített

A félbeszakadt 2019/20-as bajnoki évadban három Veszprém megyei alakulat harcolt a női kézilabda NB II-ben. Az újonc KK Ajka az északnyugati csoportba kapott besorolást, míg a két rutinosabb társaság, a Bajnok DSE Nemesvámos és a Veszprém Pannon SE a délnyugati csoport meghatározó alakulatai.

A KK Ajka a megyei bajnokság megnyerésével szerzett jogot az NB II-es tagságra. Huszti Ambrus gárdája kissé nehezen lendült játékba, hat elveszített találkozó, a hetediken sikerült megszerezni az első győzelmét. Az előbb említett hat fiaskó közül kettőt ráadásul mindössze egy góllal vesztett el a csapat.

A Győri Audi ETO KC U22-es gárdája ellen elért ­idegenbeli siker (27-31) aztán lendületet adott az ajkaiaknak, hiszen ezt követően öt bajnokin nem találtak legyőzőre. Az Ajka végül sereghajtóból középcsapattá erősödött, hét győzelemmel és kilenc vereséggel fejezte be a csatározásokat.

Fontos megjegyeznünk, hogy az utolsó négy fordulóban pályára lépett az Ajka színeiben az a Mehlmann Ibolya is, korábbi válogatott jobbátlövő, aki többek között az osztrák Hypo Niederöster­reichben is szerepelt, de megfordult az egykori NB I-es, mára megszűnt Veszprém Barabás alakulatában is. A tapasztalt játékos négy találkozón 31 gólt jegyzett, ebből tizennyolcat hétméteresből.

A délnyugati csoportban mind a Veszprém Pannon SE, mind a Bajnok DSE Nemesvámos meghatározó csapatai a mezőnynek. A pontvadászatban fej fej mellett haladt a két megyei együttes, de hajszállal a nemesvámosiak gyűjtöttek több pontot. A Bajnok DSE 20-at, míg a Pannon SE 19-et szerzett a tizenhat játéknap alatt. Előbbi a negyedik, utóbbi az ötödik helyen állt a tabellán. A Nemesvámos tízszer nyert és hatszor kapott ki. A gárda főként fiatalokra épít, legidősebb játékosa 2001-es születésű, de 2004-es, vagyis 16 éves játékos is tagja a csapatnak. Közülük is kiemelkedik Vida Csenge, aki a leggólerősebb játékos, 128 találattal vezeti a házi góllövőlistát, amit tizenöt mérkőzésen ért el.

A Bajnok DSE fiataljainak egyik legfőbb erőssége, hogy tényleg bárhol, bárkit képesek meglepni. Elszántak, nem ismernek félelmet, így a náluk előkelőbben rangsorolt csapatok ellen is képesek a bravúrra. Az évad egyik legszebb sikere volt a listavezető Siófoki KC U22-es együttesének legyőzése, ráadásul idegenben (24-25). A tóparti alakulatot azóta sem tudta más két vállra fektetni.

A Veszprém Pannon SE kilenc sikert, egy döntetlent és hat vereséget tud felmutatni. A szintén jobbára fiatalokból álló együttest több rutinos játékos segíti, így például Ács Anna, aki 155 gólt jegyzett 16 összecsapáson, vagy a korábbi NB I-es átlövő Németh Kriszta, aki szintén több mint százszor, 113-szor vette be az ellenfelek kapuját. Szintén igazi gólvágó Takács Bianka, aki 105 találatnál járt, amikor felfüggesztették a küzdelmeket.

A Pannon SE Némethné Sulyok Erzsébet vezetőedző kezei alatt felfelé ívelő pályára állt, ezt több remek győzelem is bizonyítja. A jövő évi folytatásban, a Nemesvámossal együtt, akár a dobogós helyek valamelyikére is pályázhat majd.