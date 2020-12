A pápai alakulat őszi szezonja igencsak problémásan alakult

Az őszi 19 találkozót és a két előre hozott tavaszi játéknapot követően az NB III-as labdarúgó-bajnokság nyugati csoportjában a 16., kieső helyen telel a Perutz FC.

A sárga-kék alakulat hat győzelmet, öt döntetlent és tíz vereséget számlált a 2020-as évben, ami a játékosállományt látva messze elmarad a várttól. Lengyel Ferenc együttese biztatóan kezdte a bajnokságot, Sopronban és Tatabányán is nyerni tudott, és a folytatásban is előremutató volt a játékuk, gyűjtögették a pontokat, ám a 10. forduló után valami megváltozott.

– Visszagondolva úgy látom, jómagam és a játékosok is hibáztak – mondta őszintén Lengyel Ferenc. – Leg­alább három olyan dolgot fel tudok sorolni, amelyet ma már másképp csinálnék: az első, a márciusi négy hónapos leállás alatt hiába küldtem edzéstervet a játékosoknak, nagyon kevesen tartották be és csinálták végig, volt, aki kijelentette, hogy egy edzést sem végzett el, ami természetesen meglátszott a bajnokság során. Ebben az időszakban sokkal keményebbnek kellett volna lennem. A másik ok, hogy – részben nyomásra és annak tükrében, hogy leigazoltuk Skriba Mátét és Németh Eriket – változtattam a korábban bevált, három belső védős, kétcsatáros játékrendszeren, egy nyíltabb, támadóbb felállást választva szerettem volna eredményesebb csapatot kialakítani. A harmadik, hogy túlvállaltam magam, azt hittem, hogy egyedül, pályaedző nélkül is meg tudom oldani a feladatot, de be kell látnom, hogy ez is nagy hiba volt. Ami a csapat számlájára írható, az az, hogy a már említett felelőtlen magatartásukon túlmenően a sok csatát megélt, NB I-es, NB II-es rutinnal bíró játékosok visszaéltek azzal a helyzettel, hogy igazi konkurenciájuk nem volt, és mind védekezésben, mind támadásban egy­aránt hétről hétre gyenge teljesítményt nyújtottak.

A pápai szakvezető elmondta, a rossz szereplés további oka, hogy rengeteg egyéb, a nyilvánosságra nem tartozó probléma is akadt menet közben. A statisztikák is önmagukért beszélnek: a nyugati csoportban a húsz csapat közül a Perutz lőtte a harmadik legkevesebb gólt (26), hét bajnokin nem is sikerült bevenni az ellenfél hálóját, emellett a kapusok sem tudták a magukét hozzátenni a meccsekhez. – Be kell látni, hogy Sánta András távozása óta a kapusposzt megoldatlan maradt – folytatta a szakvezető. – Azt szokták mondani, hogy a hálóőröknek a bajnokság során legalább 10-15 pontot kell hozniuk, ez Szigeti Ákos remeklésének köszönhetően a Sopron elleni találkozóra volt igaz, de ezt leszámítva nem, bármelyik kapus is kapott lehetőséget. A védelem is sokszor átjáróház volt, és a szélső védőink is gyakran betliztek, nem is beszélve a felesleges kiállításokról, öt alkalommal is emberhátrányban fejeztük be a bajnokit.

A tréner szerint a kevés lőtt gól mellett a másik probléma az, hogy nincs igazi vezér­egyénisége az együttesnek.

– Ennek a keretnek borzasztó hiányossága, hogy Somogyi Richárd távozása óta nincs egy olyan húzóembere, aki akár az öltözőben, akár a vezetőségnél, akár a pályán kiállna a többiekért, felemelné a hangját, képviselné a társait. Legrutinosabb játékosként, csapatkapitányként véleményem szerint Császár Attilának kellett volna ezt a szerepet betöltenie, sajnos hiába tekintettem rá jobbkezemként, hozzáállásbeli problémák voltak vele. Sokat hibázott a mérkőzéseken, az utolsó csepp a pohárban a Nagykanizsa elleni 17. perces, tizenegyest érő kiállítása volt, amivel aznap megpecsételte a sorsunkat.

Lengyel Ferenc a jövővel kapcsolatban elmondta, a napokban egyeztet a folytatásról a vezetőséggel.