A pápai Sztupák László élete második legjobbját érte el

A győri U18-as atlétikai Európa-bajnokságon a Pápai Atlétikai Club kalapácsvetője, Sztupák László is megmérette magát, akinek nem volt ismeretlen a nemzetközi mezőny, hiszen a serdülő válogatott tagjaként korábban kétszer is részt vehetett a Nemzetek viadalán.

Ötven ország több mint ezer versenyzője vett részt a győri Olimpiai Sportparkban rendezett U18-as atlétikai Európa-bajnokságon, melyen a legnagyobb delegációval, 78 sportolóval Magyarország is képviseltette magát.

Sztupák László alaposan kitett magért, kilencedik helyen jutott a tizenkettes döntőbe (70,25 méter), végül egy értékes, tizenegyedik helyezéssel (69,83) és rengeteg tapasztalattal és élménnyel fejezte be a versenyt.

– Laci élete második legjobb eredményével kilencedik helyen kvalifikálta magát a döntőbe, ahol aztán a tizenegyedik helyen zárt, ami nagy eredmény egy ilyen kicsi klubtól, mint a miénk – értékelt Varga Patrik, a klub edzője.

– Úgy gondolom, Laci kihozta magából a maximumot, nem okozott csalódást, teljesítményére az rakta volna fel a koronát, ha egyéni csúcsot dob, de így is nagyon büszkék vagyunk rá. A klubon belül nagyon családias és összetartó a hangulat, így sokan átjöttek a döntőre, hogy szurkoljanak neki, ezúton is köszönjük a támogatást. Egy dolgot nagyon sajnálunk, hogy Kis Károly korábbi edzőnk ezt nem láthatta már, biztos nagyon boldoggá tette volna, hogy tanítványa Európa-bajnokságon áll dobókörbe. Továbbra is Karcsi bácsi útmutatásai szerint dolgozunk.

A klub atlétái legközelebb a miskolci serdülő ob-n állnak dobókörbe.