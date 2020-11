A pécsiek olykor a sportszerűség határát súrolták, sokat szabálytalankodtak

Tízgólos, magabiztos győzelmet ért el az FC Ajka NB I/B-s alakulata a PEAC ellen a második fordulóból elhalasztott bajnoki pótlásakor.

Lassan lendültek játékba a csapatok, öt percet kellett várni az első gólra, ezt követően is a kapusok játszották a főszerepet, mindkét oldalon bravúrt bravúrra halmoztak (11. perc: 3-3). A hazaiak büntetőket és ziccereket is rontottak, ezért joggal bosszankodott Tréki Tamás edző. A vendégeknek egyszer sikerült átvenniük a vezetést, de a hazaiak ezután négyszer is betaláltak, így megfordították az állást (9-6). A pécsiek azonnal időt kértek, azonban ez sem zökkentette ki a házigazdákat a ritmusból (13-8). A félidő utolsó perceiben kissé kiengedtek a vendéglátók, amit gólokkal büntetett a PEAC, ezért csak háromgólos lett a különbség az első harminc perc végére.

A pihenőt követően bekezdett a KK Ajka, kilenc perc alatt 7-2-es szériát produkálva tetemes előnyt szerzett (20-12). A nézők nagyszerűen szórakoztak, szebbnél szebb góloknak tapsolhattak, az ajkaiak pedig kiélvezték a meccs minden percét (28-17). A végére elfáradó pécsiek nehezen viselték el a vereséget, a sportszerűség határát átlépve szabálytalankodtak több esetben is, ám szerencsére sérülés nem történt. A KK Ajka ezzel megszerezte első hazai győzelmét a szezonban, amit a szurkolók vastapssal köszöntek meg a végén.