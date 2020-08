A Perutz a mezőny talán legerősebbjét fogadja

A Sopron legyőzése után pontban, pontokban reménykedik az NB III-as labdarúgó-bajnokság egyik legerősebb csapata, a III. kerületi TVE elleni hazai idénynyitón a Perutz FC.

A baljós előjelek ellenére – sérülések, eltiltások – jól sikerült a soproni túra a Perutz FC számára, mely ugyan egy kimaradt büntető után a félidőben még egygólos hátrányban futballozott, a szünet után gólokra váltotta emberelőnyét és közel 2000 hazai néző előtt megfordította az SC Sopron elleni eredményt.

– A felkészülés során gyakorolt taktikánkat a nehézségeink miatt szinte teljesen fel kellett borítani a Sopron ellen – avatott be a mérkőzés részleteibe Lengyel Ferenc vezető­edző. – Egy lelkes, fiatal, tanult focit játszó ellenféllel találkoztunk, akik a kilátogató szép számú közönség előtt szerettek volna győzelemmel bemutatkozni, nagyon nehéz dolgunk volt. A kimaradt tizenegyes miatt szinte törvényszerű volt, hogy gólt kapunk, és ha a játék miatt nem is tudom 100 százalékig megdicsérni a csapatomat, a küzdeni akarásért mindenképp.

Lengyel Ferenc szerint többen is jó teljesítményt nyújtottak, az új szerzemény, Koronczai Benjamin mellett Szigeti Ákos, Császár Attila, Szilágyi Adrián, Skriba Máté és Kalász Milán játékáról is elismerően szólt.

Vasárnap (19.00) hazai közönség előtt is bemutatkoznak a sárga-kékek, az ellenfél a legutóbbi kiírás második helyezettje, a több volt NB I-es, NB II-es játékost a soraiban tudó III. Kerületi TVE lesz. A futballban kicsit jártasaknak nem kell Remili Mohamedet, Szalai Vilmost vagy Czvitkovics Pétert bemutatni, ők mindannyian a III. Kerület csapatát erősítik.

– Hétvégi ellenfelünk hozzánk hasonlóan győzelemmel kezdte az idényt – utalt a pápai vezetőedző a fővárosiak a Ménfőcsanak felett aratott 1-0-s sikerére. – Nagyon át kell gondolnom, hogy ki és mennyit lesz a pályán, jövő héttől már ugyanis szerda-szombat ritmusban játszunk, és nem vagyunk annyira sokan. A III. Kerületet a bajnokság egyik legnagyobb esélyesének tartom, ettől függetlenül meg fogunk tenni mindent, hogy a szurkolóink ne csalódjanak bennünk.

A pápai tréner nagyon számít a hazai közönségre is. – Jó volt látni, hogy a felkészülési meccseinkre is sokan voltak kíváncsiak, így a karantén után úgy látom, az országban mindenhol, így Pápán is hiányzott már a foci az embereknek. Vasárnap este villanyfényes mérkőzés lesz jó időben, minden adott ahhoz, hogy kijöjjenek a szurkolóink, kérem is őket, hogy tegyék meg, mert szükségünk van rájuk.