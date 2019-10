A Perutz a Puskás Akadémia II vendége lesz az NB III tizedik körében

Az NB III-as labdarúgómezőny hátsó régiójába tartozó Puskás Akadémia II ellen folytatja a bajnokságot a Perutz FC.

Hét egységre nőtt a hazai pályán elveszített pontok száma a Komárom elleni összecsapás lefújását követően; 1-1-es első félidő után a 45 perces ember­előny ellenére sem sikerült ugyanis a pápaiaknak meglőni a győzelmet érő találatot. A hazaiaknál többen is adósak maradtak a jó teljesítménnyel.

– A csapat sokat tett a győzelemért, és a kiállításnak köszönhetően is nagy fölényben játszottunk, de a jól védekező Komáromot nem tudtuk feltörni – mondta Lengyel Ferenc, aki az idei szezonban most volt talán a legbosszúsabb a lefújást követően. – Azokat a sablonokat, amelyeket hét közben gyakorolunk, a játékosok nem csinálták meg, a futással is többen adósak maradtak, s bár többször mögéjük kerültünk, a csatárainkat nem találtuk meg a labdákkal.

Győzelmi esélyekkel várhatja idei hatodik idegenbeli találkozóját a Perutz, mely négy sikert és egy döntetlent tud felmutatni a riválisok otthonában. Hárman azonban biztosan hiányozni fognak a keretből, Böröczky Bálint és Dóczi Krisztián sérülés miatt egész héten nem edzett, Nagy Tamás a Komárom ellen pedig megkapta ötödik sárga lapját. A magyar válogatott Európa-bajnoki selejtezője miatt kivételesen szombaton, ráadásul délelőtt lép a Pancho Aréna gyepére a pápai alakulat.

– Kicsit fura nekünk a kezdési időpont, a Mol Fehérvár II ellen is délelőtt játszottunk, ellenük is kellett idő, amíg elkaptuk a ritmust. A felcsútiak két vereség után az elmúlt fordulóban magabiztosan nyertek a Sárvár ellen, és elképzelhető, hogy az NB I-es szünet miatt lesznek visszajátszók. Amennyire lehet, felkészültünk az ellenfélből, tudjuk, milyen játékrendszerben futballozik, melyek az erényei és hol lehet fogást találni rajta, bízom benne, ez sikerre vezet majd – fogalmazott Lengyel Ferenc.