A Perutz erre az évre elbúcsúzik közönségétől

A 2019/20-as NB III-as labdarúgó-bajnokság első előrehozott tavaszi fordulóját bonyolítják le vasárnap, ahol a Perutz FC a Balatonlellét fogadja, míg a VLS Veszprém Sárvárra utazik.

Legutóbbi két meccsén négy pontot szerzett a pápai csapat, a Mosonmagyaróvár elleni idegenbeli pontszerzés (3-3) és a BKV Előre hazai legyőzésével (2-0) az előkelő 5. helyen zárta az őszt Lengyel Ferenc csapata.

– Az első félidőben nagyon ültek a BKV kontrái, többször is kapusunk, Keserű Bence tartott minket meccsben, mi viszont nem nagyon tudtunk helyzeteket kialakítani – idézte fel a látottakat a pápai szakvezető. – Szerencsére változott a játék képe a szünet után, feljavultunk, többször is ziccerbe kerültünk, és egy jó ütemű kiugratás, valamint egy rögzített szituáció után be tudtunk találni; örülök a sikernek.

A 15. fordulóval még nem zárult le az év az NB III-as csapatok számára, a Magyar Labdarúgó Szövetség döntése értelmében két bajnokit ugyanis tavaszról előrehoztak. A pápaiak vasárnap a Balatonlellét fogadják, az odavágón magabiztos, 3-0-s vendégsiker született.

– Természetesen nem szabad a bajnoki nyitány eredményéből és a Balatonlelle jelenlegi pozíciójából kiindulni – utalt a Balaton-partiak 14. helyezésére Lengyel Ferenc. – Tény, hogy 15 bajnokin mindössze két győzelmet arattak, és a legtöbb gólt kapták (35) a mezőnyben, ám nekünk csak a saját magunkkal szabad foglalkozni. Fontos lenne számunkra a siker, és ha ezt követően Veszprémben is jó eredményt tudnánk elérni, azt gondolom, jó szájízzel emlékezhetünk majd vissza erre az idényre.

A mérkőzést november 24-én, vasárnap 13 órai kezdéssel rendezik a Perutz-stadionban.

Az ősz utolsó fordulójában a VLS Veszprém a bajnokesélyes Érd otthonában szenvedett 2-1-es vereséget.

– Kettős érzések kavarognak bennem: remek első játékrészt produkáltunk, a második félidőre azonban elfogytunk, de még így sem vallottunk szégyent. Most testközelből megtapasztalhattuk, milyen remek játékosok alkotják az Érd alakulatát. Büszke vagyok játékosaimra, mert végig volt tartásunk, és az utolsó negyedórában tíz emberrel játsz­va is nyomás alá tudtuk helyezni ellenfelünket – foglalta össze a látottakat Pető Tamás, a VLS szakvezetője. Megtudtuk még azt is, az összecsapás másnapján Pető Tamást felhívta Limperger Zsolt, az érdiek vezetőedzője és gratulált a bakonyi fiúk teljesítményéhez.

Vasárnap a 2019-es esztendő utolsó előtti fordulójában a tizenharmadik helyen álló Sárvárhoz látogat a Veszprém. A meccset 13 órakor rendezik meg. Az ellenfél eddig három sikert, hat döntetlent és ugyanennyi vereséget szerzett. Érdekesség, hogy a Sárvár kétszer annyi pontot szerzett idegenben (10), mint hazai környezetben (5).

– Ki-ki meccsre számítok, ahol ismét döntő lesz a helyzetkihasználás és a koncentráció. Mindenképpen győzni szeretnénk, mert amennyiben kedvezőtlenül alakulnak számunkra az eredmények, akár négy helyet is visszacsúszhatunk a tabellán. Nehéz körülmények között készültünk az esőzések miatt, ám bízom az eddig elvégzett munkában és a csapategységben – hangsúlyozta Pető Tamás.

A veszprémieknél nem szerepelhet Simon Benjámin és Domján Roland komoly sérülése miatt. Hozzájuk csatlakozott Nagy Richárd, aki Érden iratkozott fel a maródiak listájára. Venczel Zoltán játéka is kérdésessé vált, ő a héten beteg volt.