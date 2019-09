A Perutz FC egy góllal nyert a lipóti csapat otthonában

A csereként pályára lépő Irmes Dávid találatával idegenben továbbra is őrzi veretlenségét a labdarúgó NB III-ban a Perutz FC, mely ezúttal Lipótról hozta el a három pontot.

Lipót–Perutz FC 0-1 (0-0)

Lipót. V.: Leél-Őssy. Lipót Pékség SE: Takács – Tóth, Zimonyi, Varga (Nyári, 70.), Bieder, Harsányi (Farkas, 64.), Kovalovszki, Zámbó, Simita, Nagy, Kapa. Edző: Varga Péter. Pápai Perutz FC: Keserű – Farkas D., Dóczi, Császár (Baldauf, 69.), Böröczky – Nagy T. (Farkas B., 76.), Hanzl, Szilágyi, Kalász (Irmes, 71.), Zsirai – Szabó Zs. Edző: Lengyel Ferenc.

A nyugati csoport egyik leggólerősebb játékosát, a góllövőlistát vezető Zimonyi Dávidot is soraiban tudó Lipóthoz látogatott a Perutz FC. A pápaiak egyelőre idegenben jobban teljesítenek, mint odahaza, most is legalább egy pontért utaztak a remek formában lévő Győr-Moson-Sopron megyeiekhez. A széltől támogatott lipótiak játszottak fölényben az első félidőben, több helyzetük is volt a vezetés megszerzésére, ám Keserű jól őrizte a kaput, a Perutz erejéből jobbára kontrákra futotta.

Gól nélküli első játékrész után a második felvonásban fokozatosan fölénybe kerültek a pápaiak, majd meg is szerezték a vezetést.

A 78. percben Szilágyi indította a hét perccel korábban pályára lépő Irmest, aki miután elfektette védőjét, higgadtan a rövid alsóba lőtt, 0-1.

A hátralévő húsz percben fegyelmezetten futballozott a Pápa, mely szezonbéli ötödik sikerével továbbra is őrzi harmadik helyét a tabellán.

Lengyel Ferenc: – Két azonos képességű alakulat találkozott, ide és oda is eldőlhetett volna a találkozó. Az első félidőben a lipótiak domináltak, a másodikban nekünk adódott több lehetőség. Dicséret illeti a csapatot.