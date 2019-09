A Perutz FC folytatná nagyszerű sorozatát

Három hét elteltével ismét hazai pályán szerepel a Perutz FC, mely a Ménfőcsanak ellen is folytatná idei remek sorozatát.

A sárga-kékek legutóbbi két meccsüket hat ponttal abszolválták, még értékesebbé teszi a sikert, hogy mindkét győzelmüket idegenben érték el, előbb a Hévíz, majd legutóbb a Mol Fehérvár II. otthonában, ráadásul kapott gól nélkül.

– Nincs titok, nincs bevált recept – utalt a több mint egy hónapja tartó veretlenségi szériára a csapat edzője, Lengyel Ferenc. – A felkészülés és a bajnokság elején tapasztalt nehéz időszakot szerencsésen átvészeltük, akkor is és azóta is kitartóan dolgozik a csapat. A játékosok és én is csak a munkában hiszünk, nagyon keményen melózunk, pusztán ennyi a „titok”. A székesfehérvári már a harmadik találkozónk volt, amit kapott gól nélkül hoztunk le, úgy látom, a siker folyamatosan lendít át minket a nehezebb periódusokon, és ami talán az egyik legfontosabb, hogy a játékosok elkezdtek hinni. Nem szabad, hogy a jó eredmények elbizakodottá tegyenek minket, sok nehéz meccs vár ránk, köztük a vasárnapi is ilyen lesz.

A szeptember 15-ei ellenfelek ez idáig két alkalommal találkoztak egymással, a legutóbbi idényben Ménfőcsanakon 0-0-ra végeztek a csapatok, a tavaszi visszavágón pedig 3-3-as eredmény született úgy, hogy a 80. percben 3-1-re még a csanakiak vezettek. A Győr-Moson-Sopron megyeiek a forduló előtt két győzelemmel, három döntetlennel és egy vereséggel a 7. helyen állnak, holtversenyben a második legkevesebb gólt rúgták és a legkevesebbet kapták a harmadosztályban, szám szerint négyet-négyet.

– Arra készülünk, hogy végig dominálva, helyzeteket kialakítva nyerjünk, de ha fogcsikorgatva tudjuk „csak” otthon tartani a három pontot, akkor sem leszek elégedetlen, nincs ugyanis könnyű csapat. Láttam a Ménfőcsanak Sárvár elleni hazai mérkőzését (1-0), úgy vélem, minden poszton jó képességű, rutinos játékosok futballoznak hétvégi ellenfelünknél, korábbi kapusunk, Sánta András is jó formában véd, nem lesz egyszerű dolgunk. Számítok a közönség támogatására, hiányzónk nincs, így a legerősebb kezdő tizenegyet küldhetem pályára – mondta a pápai szakvezető.

A Perutz–Ménfőcsanak bajnokit szeptember 15-én 16 órai kezdéssel rendezik.