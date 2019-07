A pokol ösvényén terep futottak – Megrendezték az első Nemesvámos Trailt

Július 6-án, szombaton első alkalommal rendeztek terepfutóversenyt a településen.

Az 1.Nemesvámos Trail-re előzetesen mintegy 120 felnőtt és 35 gyerek nevezett. A terep adottságai és a nyári hőség miatt a szervezők a pokol ösvényének nevezték el a pályát, amely számukra is több meglepetéssel szolgált Vámos és Hidegkút között.

A rendezők, az egyébként katonákból álló Hell’s Trail csapata szeretne hagyományt teremteni. Évente három-négy futást terveznek megrendezni, melyek közül az egyik a vámosi verseny lenne, ahol az egymással átfedésben lévő 5, 10,5 és 21 kilométeres pályák kijelölésekor számos érdekes szakaszra bukkantak. Köves, betonos, erdei talajos, murvás és iszapos részek is váltották egymást a kijelölt pályán. Ezenkívül a vizes szakaszok is kihívást jelentettek az indulóknak.

A gyerekeknek szalmabálán átugrós, homokban kúszós, híd alatt átbújós akadályokat találtak ki úgy, hogy felhasználták a szabadidőpark adta lehetőségeket is. Belevették például a kültéri kondicionáló eszközöket is a pálya elemei közé, hogy a fiatalabb korosztály, ötös csoportokban kipróbálhassa, hogy mire is képes. Az akadálypályát nyitva hagyták az erre járó érdeklődők előtt is, hogy bárki tesztelhesse magát.

A verseny érdekessége volt még, hogy egy kutyás futóklub tagjai négylábú társaikkal együtt teljesítették a távot. A szervezők nevében Dufek Balázs elmondta, hogy még az utolsó három-négy napon, a nevezés lezárása után is nagyon sokan jelezték, hogy szívesen rajthoz állnának.

– Az emberek felismerték azt, hogy az egészség fontosabb, mint bármi más. Manapság sok hasonló versenyt rendeznek, amelyeknek a híre a sajtón keresztül eljut széles tömegekhez, és mindenki szeretné kipróbálni magát egy ilyen versenyen – fogalmazott a főszervező. A jó hangulatú és izgalmas versenyre sokan családosan érkeztek és teljesítették valamelyik távot a hangulatos környezetben, a közös bemelegítés után.