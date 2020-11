A Sportolj Velünk SE nyerte sorozatban harmadszor a vándordíjat

A kecskeméti mezei futóbajnokság csapatversenyét zsinórban harmadszor nyerte meg a Sportolj Velünk SE (SVSE), míg a Veszprémi Egyetem és Diák Atlétikai Club (VEDAC) a második helyen végzett.

Kecskeméten rendezték meg a 112. Mezei futó Bajnokságot, ahol a legkisebbektől a felnőttekig, minden kategóriában versenyt hirdettek. A két veszprémi atlétikai egyesület, az SVSE, valamint a VEDAC is népes csapattal vett részt az erőpróbán. Mindkét klub kimagaslóan szerepelt. Az SVSE zsinórban harmadszor hódította el a Munka Vándordíját, amely annak az egyesületnek jár, amelynek futói a legjobban teljesítenek, legtöbb jó helyezést tudják felmutatni. A Sportolj Velünk SE ráadásul több mint száz pontos fölénnyel nyerte meg a csapatversenyt.

Dicséret illeti a VEDAC-ot is, amely a tavalyi negyedik hely után az idén ezüstérmet vehetett át a csapatok összesített sorrendjében.

Több kiemelkedő egyéni eredmény is született, kezdjük az SVSE-vel. A felnőtt férfi mezőnyben Zsetnyai Ákos 23:31 perc alatt teljesítette a 8 kilométeres távot és ezzel negyedik lett. Klubtársa Szögi István 23:39-cel a hatodikként zárt. Nick Mártonnal (11.) kiegészülve csapatban is aranyérmet szerzett az SVSE. Zsetnyai ezzel az eredménnyel a legjobb juniorként végzett, és a korosztályos harmadik Biros Benedekkel, valamint a hatodik Felber Balázzsal ezt a korcsoportot is megnyerte az SVSE triója.

A nőknél veszprémi színekben versenyzett a világbajnoki bronzérmes triatlonos Kovács Zsófia, aki egyéniben a kilencedik helyen fejezte be az 5 kilométeres megméretést (18:08). A 12. helyen záró Bartha-Kéri Biankával, valamint a 20. helyezett Bányai Petrával a hármas ezüstérmet vehetett át. A junior korcsoportban a hatodik Magyar Veronika (19:31), a hetedik Gedra Szabina (19:41) és a 13. helyezett Hadnagy Zsóka triója bronzérmet vehetett át.

Az ifi lányoknál Magyar Veronika nyert 13:53 perc alatt teljesítette a 4.5 kilométert, Koncz Kata ötödik (15:16), Mező Zsófia hetedik (15:31) lett, a csapat pedig a dobogó tetejét foglalhatta el.

A fiatalabbaknál az újonc lányok első, a fiúk a harmadik helyet szerezték meg.

A VEDAC részéről Kovács Tamás az előkelő kilencedik helyen (24:09) végzett a felnőtteknél, Kis Áronnal (17. 24:59) és Odonics Gáborral (28.) kiegészülve a csapat a második helyet szerezte meg. A junior korosztályban Rezeli Martin (11.), Bálint Benedek (12.) és Edvy András (13.) nagyszerűen futott, így csapatban is a második helyet érték el.

A junior nőknél Barabás Eszter (5.), Lantai Anna (8.), Bálint Laura (10.) öt kilométeren érdemelt ki ezüstérmet. Szintén ezüstérmet vehetett át az Arnhoffer Kata (9.), Szemán Kitti (10.), Tóth Eszter (16.) triója az ifiknél. A serdülő lányoknál Rédling Renáta, Szemán Kata (10.), Lantai Zóra (15.)hármasa bajnoki címet szerzett a három kilométeres távon, előbbi egyéniben bronzérmesként végzett.

Az U11-es fiúk bajnoki címet, a lányok harmadik helyet szereztek.

Csapateredmények. Férfi. U11: 1. VEDAC (Esső Ádám, Morgan Tivadar, Eichberger Ádám), 4. VEDAC B (Osváth Benedek, Fazekas Milos, Fehér Benedek). 6. SVSE (Simon Lukács, Gaál Kolos, Kiss Lukács). U13: 4. SVSE (Kiss András, Szirbek Titusz, Horváth János), 5. VEDAC (Ipacs Zalán, Varga Áron, Kövesi Dávid). Újonc: 3. SVSE (Kovács Botond, Birnbauer Borond, Várpalotai Huba). Serdülő: 4. VEDAC (Lents Barnabás, Szalontai Soma, Balogh Attila), 6. SVSE (Szirbek Albert, Felber Fakas, Korpádi Márk), 7. VEDAC B (Barát Miklós, Bálint Gergő, Takács Bálint). Ifjúsági: 4. VEDAC (Honti Marcell, Bálint Ádám, Barát Benedek), 6. SVSE (Járosi Richárd, Kubasi János, Szintay Ágoston). Junior: 1. SVSE (Zsetnyai Ákos, Biros Benedek, Felber Balázs), 2. VEDAC (Rezeli Martin, Bálint Benedek, Edvy András). Felnőtt: 1. SVSE A (Szögi István, Nick Márton, Kiss Gergő), 2. VEDAC (Kovács Tamás, Kis Áron, Odonics Gábor), 3. SVSE B (Kónya Ádám, Egri Viktor, Nagy Patrik), 5. SVSE C (Horváth András, Takács Dávid, Tóth András).

Női. U11: 3. VEDAC (Sipos Hanna, Ilowszki Zolna, Pál Gréta). U13: 2. SVSE (Kiss Zsófia, Lengyel Laura, Vass Boglárka). 6. VEDAC (Hamerli Luca, Herku Petra, Fekete Eliza). Újonc: 1. SVSE A (Felber Kata Zselyke, Kerékgyártó Zsófia, Korbély Róza), 4. SVSE B (Korbély Emma, Segesdi Zina, Sárdi Kíra). Serdülő: 1. VEDAC (Rédling Renáta, Szemán Kata, Lantai Zóra), 4. VEDAC B (Gaschler Emma, Hamerli Csenge, Báles Pálma), 6. SVSE A (Mesics Borbála, Kerékgyártó Dóra, Birnbauer Dalma), 10. SVSE B (Besenyődi Petra, Földesi Léda, Kovács Noémi), 11. VEDAC C (Kovács Jázmin, Bognár Emma, Kazár Rebeka). Ifjúsági: 1. SVSE (Varga Gréta, Koncz Kata, Mező Zsófia), 2. VEDAC (Arnhoffer Kata, Szemán Kitti, Tóth Eszter), 3. SVSE B (Sigmond Sára, Bartis Hajnalka, Kirsch Natália), 4. VEDAC B (Szijártó Dorina, Mürkli Luca, Szalontai Sára). Junior: 2. VEDAC (Barabás Eszter, Lantai Anna, Bálint Laura), 3. SVSE A (Magyar Veronika, Gedra Szabina, Hadnagy Zsóka), 4. SVSE B (Kiss Georgina, Helmrich Hanna, Fábián Éva). Felnőtt: 2.SVSE A (Kovács Zsófia, Bartha-Kéri Bianka, Bányai Petra), 4. SVSE B (Göncz Anna, Egri-Németh Eszter, Farsang Evelin).