A Sportolj Velünk SE több futója is éremre pályázik a hétvégi ob-n

Immáron 125. alkalommal rendezik meg az Atlétikai Magyar Bajnokságot. A hétvégi rangos, budapesti eseményen a Sportolj Velünk SE (SVSE) kiváló atlétái is képviselik magukat.

Tóthné Stupián Anikó tanítványai közül a nagy esélyesek között lesz ott Bartha-Kéri Bianka, Szögi István Dániel, Kiss Gergő Xavér és Varga Gréta Barbara, Bartha László sprinter futói közül pedig Kéri Bettina és Molnár Attila.

Rendkívül izgalmasnak ígérkezik a 800 méteres és az 1500 m-es síkfutás. A rövidebb távon Vindics Balázs (UTE) eddig nem talált legyőzőre, de Kiss Gergő Xavér (SVSE), Együd Máté (TFSE) és Pápai Márton (GEAC) is felveszik a küzdelmet. Az 1500 m-en kiemelkedő duó, Szögi István Dániel és Kiss Gergő Xavér most is mindent megtesz majd a győzelemért. A versenyszámban indul Zsetnyai Ákos is, aki vasárnap klubtársaival, Nick Mártonnal és a legnagyobb esélyessel, Szögi István Dániellel 5000 m-en is rajthoz áll. Szöginek minden lehetősége megvan arra, hogy duplázzon.

A férfiak mezőnyében, 400 m-es síkfutásban Molnár Attila, az EYOF bronzérmes sportolója küzd meg a felnőttversenyzőkkel. Attilának a 400 m gátfutásnál is lehet szurkolni.

A síkfutás mellett az akadályfutásban is érdekelt lesz az SVSE csapata. Nick Márton és Felber Balázs 3000 m akadályfutásban száll szembe az ellenfelekkel.

A hölgyeknél sprintszámokban, 100 és 200 m-es síkfutásban indul Kéri Bettina. A 400 m-en rendkívül szoros és izgalmas verseny alakulhat ki a győzelemért. Bartha-Kéri Bianka (SVSE) kemény harcban lehet Molnár Jankával (Budafoki MTE), Mátó Sárával (Arak UP Akadémia) és a címvédő Nádházy Evelinnel (GEAC). A szám ranglistáját Bianka vezeti.

A nők 1500 m-es síkfutását Varga Gréta Barbara (SVSE) és Wagner-Gyürkés Viktória (Ikarus BSE) párharca döntheti el. Gréta ezúttal is korosztályos országos csúcsdöntésre pályázik.