Felemásan sikerült a hétvége a megyei NB I-es röplabdásainknak, a sümegi fiúk hazai pályán nyertek, a balatonfüredi lányok idegenben kaptak ki.

A Sümegi RE csapata egy héttel ezelőtt nagy küzdelemben ugyan, de kikapott a FINO-Kaposvár együttesétől, ezúttal azonban helytálltak a Szolnoki RK alakulata ellen. Az első és a második játékrészben magabiztosan játszottak végig a hazaiak, azonban a 3. szettben csak a végjátékban sikerült átvennie a vezetést és így megszereznie a 3 pontot, amivel megőrizte negyedik helyét a tabellán. A találkozó legeredményesebb játékosa Kunert Mátyás lett 17 ponttal.

Sümegi RE – Szolnoki RK 3:0 (19, 18, 21)

Sümeg, 100 néző. V.: Pőcze, Farkas L.

Sümeg: Török R. 3, Kunert 17, Sow 5, Erki 7, Németh Z. 9, Tigyi 3. Csere: Illés (liberó), Péter, Kotim. Vezetőedző: Tamás Zoltán.

Szolnok: Soyvural 1, Farkas R. 6, Csendes 5, Boa 13, Tamasi 6, Szabó P. 4. Csere: Mészáros (liberó), Timár, Doma 3. Vezetőedző: Gulyás Ferenc.

Az eredmény alakulása. I. játszma: 8:4, 16:11, 21:16. II. játszma: 8:4, 16:10, 21:17. III. játszma:4:8, 14:16, 21:18.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A lányoknál sem volt pihenés a hétvégén, a Szent Benedek-Balatonfüred Röplabda Akadémia Gödöllőre utazott vasárnap. A két csapat már a felkészülés során is több mérkőzést játszott, ráadásul a Magyar Kupa sorsolása is összehozta a két gárdát. Ott az első mérkőzést a fürediek magabiztosan nyerték, ennek ellenére izgatottan érkeztek Gödöllőre – a visszavágó szerdán majd kerül megrendezésre. Az első pillanattól fogva érezhető volt a feszültség, és hogy egyik fél sem fogja könnyen adni magát. Az első szettet a hazaiak húzták be, és bár a másodikat is ők kezdték jobban, mégis sikerült fordítani a Szent Benedeknek. A 3. szettben ismét a vendéglátók voltak fölényben, ebből azonban már nem tudott felállni a megyei gárda, így a mérkőzés 3-1 arányú hazai sikerrel zárult, így a balatonpartiak maradtak a tabella negyedik helyén.

Penta Gödöllői RC – Szent Benedek-Balatonfüred 3:1 (19, –18, 19, 18)

V: Vígh, Adler.

GÖDÖLLŐ: Nagy K., Hackl, Körtvélyessy, Dégi, Király , Ludmán. Csere: Kovács A. (liberó), Bálintné Széles 1, Tóth Bagi, Halla G.

Vezetőedző: Grózer György.

SZBBRA: Jezerniczky, Dordzsceren, Sours, M. Skoric, Yslany Kelly, Vasvári E. Csere: Fáth (liberó), 2, Vasvári Zs., N. Skoric

Vezetőedző: Andrea Milodanovic

Az eredmény alakulása. I. játszma: 8:5, 16:12, 21:14. II. játszma: 8:7, 12:16, 15:21. III. játszma: 8:5, 16:12, 21:16. IV. játszma: 8:1, 16:9, 21:15.

Andrea Milodanovic: – Egyértelműen alul teljesítettünk. Már a mérkőzés előtti edzésen éreztem, hogy néhány játékosom azt hiszi, hogy ez egy könnyű mérkőzés lesz. Az is lett, csak nem úgy, ahogyan ők gondolták. A kupameccsen kiszerváltuk a gödöllőieket, most ők tették velünk ugyanezt, a hazaiak bátran támadtak, mi pedig nagyon bátortalanul játszottunk. Szerdáig igyekszünk kijavítani a mai hibákat, aztán visszajövünk és igyekszünk kiharcolni a továbbjutást a kupában.