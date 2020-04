A szabadban is figyelj magadra és másokra!

A szabadban való sportolás fontos alapelveiről ír a sportagvalaszto.hu legfrissebb hírlevelében.

A koronavírus-járvány miatt ugyan a szabad mozgásunkat érthetően korlátozzák a hatóságok, azonban a szabad levegőn, a természetben való sétára, futásra, kerékpározásra, túrázásra még mindig van lehetőség.

A friss levegőn, a természetben való aktivitást semmi sem pótolhatja, ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megőrizzük testi és főleg lelki erőnket.

„Néhány országgal ellentétben szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy hazánkban nem kijárási tilalom, csak kijárási korlátozás van érvényben. E két fogalom között pedig hatalmas a különbség. Ugyanis a korlátozás megengedi a lakhely elhagyását az alapvető szükségletek kielégítése céljából. Ezek közé pedig mindenképpen odatartozik a szabadban való sportolás” – írják a hírlevélben.

Természetesen kint, a szabadban is kötelező betartani néhány nagyon fontos szabályt. Futni, sétálni, kutyát sétáltatni, kerékpározni, rollerezni, görkorizni szigorúan csak a saját háztartásunkban élőkkel indulhatunk el, a barátokat, ismerősöket, sporttársakat bizony most el kell kerülni. Ha másokkal találkozunk az erdőben vagy a bicikliúton, akkor figyeljünk rá, hogy tartsuk be a másfél méteres távolságot. Sportolás közben ne nyúljunk a szemünkhöz, szánkhoz. Miután hazaértünk, feltétlenül mossunk kezet jó alaposan és a ruháinkat is inkább dobjuk be a mosógépbe a biztonság kedvéért.