Néhány elhivatott és önzetlen embernek köszönhetőek az Éles Kézisuli eredményei

Nem volt sok sansz, hogy mást csináljak. Az élet akarta, hogy megalapítsam az Éles Kézisulit – mesélte Éles József, a kézilabda-utánpótlásbázis, az élvonalba jutott Veszprémi KKFT tulajdonosa.

A férfikézilabda élvonalában először szerepel a 2020/21-es évadban a Veszprémi KKFT alakulata. Az újonc együttest többségében helyi, Veszprém-­közeli fiatalok alkotják, akik annak idején az Éles Kézisuliban kezdtek el sportolni. Utánajártunk, hogyan lett a szivacskézilabda-csapatból élvonalbeli gárda.

Éles József, a két klub tulajdonosa idézte fel a kezdeteket.

– Az élet hozta magával a kézisuli megalapítását.

Az autóbalesetem (2000-ben szenvedett súlyos autóbalesetet, amely majdnem kettétörte a karrierjét – a szerző) felülírta a terveimet. Nem így akartam lezárni a pályafutásomat, és akkoriban egyáltalán nem szerepelt a terveim között a kézisuli megalapítása. Viszont most már úgy vélem, ezt az élet pont azért dobta, hogy boldoguljak – hangsúlyozta.

Mint kiderült, annak idején nyolc-kilenc éves gyerekekből összeállt egy ügyes kis szivacskézilabda-csapat. Az egyik édesapa, Papp György fejéből pattant ki az ötlet, hogy kellene csinálni egy egyesületet, hogy együtt tartsák a sokra hivatott társaságot. Így alakult meg az Éles Kézisuli, az ÉKI. Kezdetben Éles József és Török Lajos vezette az edzéseket, maroknyi csapattal, két korosztállyal. Ekkor sokan óvták a korábbi válogatott irányítót, hogy hagyjon fel az utánpótlás-neveléssel, mert bele fog bukni, hiszen a nagy klubok mind elszipkázzák majd a gyerekeket.

– Nem tudtam, miként fogjuk finanszírozni a klubot, hogy tudjuk fenntartani magunkat, miből veszünk majd mezeket, miből fizetjük a terem bérleti díját. Nem volt szponzorunk, nem volt egy város mögöttünk. Eleinte sokszor kellett a saját megtakarításaim felé nyúlni, és sokszor segítettek ki minket a szülők azzal, hogy beszálltak az utazási költségekbe, ha el akartunk jutni egy-egy tornára. Nem tudtam, megtérül-e valaha mindez, csak mentem előre – mesélte.

Először a vörösberényi iskola apró tornatermében készültek fel a csapatok például a Cell Cupra, ahol rendes kapu helyett szivacskézilabdához használt kapura dobáltak.

A nehéz körülmények dacára híre ment az ÉKI-nek, és egyre több korosztállyal indult el a munka.

A világválogatott klasszis hozzátette, azokra is számítottak, akik a menő klubokban nem jutottak lehetőséghez, akik onnan kiestek. Ezek a gyerekek kettőzött erővel vetették magukat a munkába, égtek a bizonyítási vágytól. Aztán eltelt három-négy év, és a klub rohamtempóban elindult fölfelé. Ma már ott tart, hogy a legifjabb U7-es korosztálytól a felnőttekig bezáróan minden korcsoportot foglalkoztat.

– Briliáns döntésnek bizonyult Szedlák Nikolett és férje, Gyévai Iván szerződtetése, akik Mohácsról érkeztek hozzánk. Kiváló edzők, nagyszerű szakmai munkát végeznek. Fazekas Nándor is évek óta segíti a munkánkat, most a felnőtteknél kapusedzői teendőket is ellát. Az ő profizmusa nélkülözhetetlen a sikerhez, a csapat sokszor belőle merít erőt. Sokat köszönhetek még Kovács Györgynek, Németh Pálmának vagy Fehér Gergőnek is, de korábban Sótonyi László is edzősködött nálunk, aki szakmailag szintén nagyon sokat tudott hozzátenni a programunkhoz. A kezdetekhez képest sokat erősödött a szakmai stábunk, az edzőink, segítőink nélkül most nem lennénk ott, ahol vagyunk – szögezte le a tulajdonos.

A remek szakmai munka alapozta meg a ma már NB I.-ben küzdő fiatalok sikereit is. Az élvonalbeli VKKFT gárdájából ugyanis a legtöbben az ÉKI első csapatainak egyikében ismerkedtek meg a kézilabdával. Hári Levente, Kristóf Mátyás, Ágoston Áron, Éles Benedek, Szmetán Péter, Bugyáki Dávid, Tóth Márton a kezdetektől együtt játszik, s jelenleg az említett csapat gerincét alkotják.

– Amikor a Veszprémi Egyetem SC NB II.-es felnőtt férficsapata megnyerte a bajnokságot és feljutott az NB I./B-be, a megszűnés szélére sodródott. Azért nyújtottunk segítő jobbot, mert szerettünk volna felmenő rendszerben lehetőséget biztosítani a tehetséges gyerekeknek. A nyakunkba szakadt egy felnőttegyesület üzemeltetése is, ám a kezdeti nehézségeket áthidalva végül egyre sikeresebbek lettünk. Így érkeztünk el a pandémiás évadhoz: öt fordulóval a vége előtt lefújták a bajnokságot, épp amikor mi a pontvadászat élén álltunk. Szerencsére a Magyar Kézilabda-szövetség elnöksége is értékelte az elvégzett mun- kát, és hivatalosan is feljutottunk az első osztályba – magyarázta.

Éles József azóta kétszeres teher alatt nézi hétről hétre a Veszprémi KKFT összecsapásait, hiszen fia, Benedek a társaság egyik meghatározó tagja.

– Benedek játékát sokkal kritikusabban nézem, mint másét.

Minden meccsen olyan stresszben ülök, hogy az elképzelhetetlen. De végtelenül büszke vagyok rá. Az, hogy a fiam végül élvonalbeli játékos lett, Pásztor István érdeme. Amikor az egyik szezonban átigazoltak a fiataljaink a Telekom NB I./B-s csapatához, akkor ő irányította a társaságot. Benedek akkor még jóval vékonyabb volt, szélsőt játszott, ám az edzője többet látott benne, és kihozta irányítóba. Ez olyan önbizalmat adott Benedeknek, ami megindította fölfelé a pályafutását. Sokkal tartozunk Pásztor Istvánnak, aki remek pedagógusként egyengette a fiúk útját – mesélte az édesapa.

Éles József ekkor azt is hozzátette, a korábbi klubvezető, Hajnal Csaba egyik meglátása volt az, hogy a kézilabda javarészt pedagógia. Ha valaki jó pedagógus, ért a tanítványai nyelvén, akkor a játékosok megszakadnak az edzőjükért a pályán.

– A VKKFT sikereinek egyik titka épp ez, hogy nagyszerű a szinkron Tombor Csaba vezetőedző és a játékosok között. Tombi kissé vehemens tréner, előfordul, hogy elragadtatja magát, ezért az önfegyelmet keményen gyakorolja, hiszen nem szabad, hogy a hév, az indulatok irányítsák a pálya széléről. Ugyanakkor zseniális szakember, kiváló meglátásokkal, észrevételekkel, aki folyamatosan képezi magát, és mindig a legjobbra törekszik. Javier Sabate, a Telekom Veszprém korábbi trénere mellett dolgozhatott, az ott tanult taktika, játék hozta meg számunkra a sikert – derült ki.

Az egykori válogatott klasszistól megtudtuk azt is, mindkét egyesületben komoly célokat fogalmaztak meg. Szeretnék, ha a VKKFT jövőre is kiharcolná a bennmaradást az NB I.-ben, sőt mi több, megvetné ott a lábát, és felzárkózna a középcsapatok közé. Az Éles Kézisuliban pedig tovább folytatnák a megkezdett szakmai munkát, hogy minél több tehetséges fiatal jusson el az élvonalba, a korosztályos válogatottakba.

– Nagyon sok tehetség játszik nálunk.

Hogy ki érhet oda az NB I.-ben, azt most nehéz megmondani, mert annyi minden közbeszólhat. Szeretnénk olyan egyesületté válni, amely 24-25 éves korukig lehetőséget ad a fiataloknak arra, hogy megmutassák magukat, bizonyítsanak, és ezután el tudjanak igazolni magasabban jegyzett külföldi vagy magyar klubokhoz. Ezenkívül jó volna újra a Március 15. úti sportcsarnokban játszani, az ottani hangulatot megidézni. Hisz nem is volt olyan régen, amikor még ott is telt házas kézilabda-mérkőzéseket rendeztek – mondta.

S bár Éles József eredeti tervei között nem szerepelt a kézisuli megalapítása, de az élet mindig úgy terelgette, hogy be kellett látnia, számára nincs más út, csak a kézilabda. S talán a nem túl távoli jövőben ismét felcsendülhet a Március 15. úti sportcsarnokban az a nóta, amely minden komolyabb derbin dalra fakasztotta emberek ezreit, miszerint: „Felmegy az Éles égbe, a csarnok tetejébe…”