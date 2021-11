A tabella első helyére lépett az SZBRA

A Szent Benedek Röplabda Akadémia magabiztos, 3:0-ás sikert aratott vasárnap hazai pályán az UTE ellen, így továbbra is őrzi veretlenségét, sőt jobb szettarányának köszönhetően a tabella élére állt a női röplabda Extraligában.

Szent Benedek RA–UTE 3:0 (19, 9, 13)

Balatonfüred, 100 néző. V: Sík, Adler. SZBRA: Bleicher 1, Szavovics 12, Koprivica 4, Sztijepics 16, Kiss 8, Jimerson 9. Csere: Fáth, Baksa (liberók), Vacsi 5, Iosia 3, Szerényi, Dimitrics, Lekics. Edző: Dejan Desnica. UTE: Szabó 6, Gyimes 6, Bagyinka, Kraszteva 5, Morozo 1, Petőváry 7. Csere: Karabaseva (liberó), Durst, Manninger, Kis 1. Edző: Horváth András.

A Szent Benedek új mezben látta vendégül az UTE csapatát, amely egy nyertes és két vesztes csata után vágott neki a találkozónak. (Az egyedi hazai mezen egy balatonfüredi hímzésminta látható az 1700-as évekből.)

Az UTE indította jobban az első szettet, de hamar átvette a vezetést a SZBRA. Kikérte első idejét Horváth András (13:7), aminek meg is lett az eredménye, a lila-fehérek két pontra felzárkóztak (16:14). Ekkor Dejan Desnica is jelezte, hogy van mondanivalója. Centerben és feladóban is frissített a hazai mester, innen már nem volt kérdés, ki nyeri a nyitányt.

Térfélcsere után is a vendégek gyűjtötték be az első pontot, csakúgy, mint az előző játékrészben, de Kiss Gréta blokkja és egy magabiztos labdamenet gyorsan előnyt kovácsolt a Balaton-partiaknak. Ugyan időt kér a budapesti tréner, de a hullámvölgyből nem lendítette ki a csapatát. Kétszámjegyűre hízott a különbség (19:9), az előző játszmához képest lényegesen könnyebben nyerte ezt a menetet a Szent Benedek. A harmadik etapban folytatta a vendéglátó a menetelést, a parádésan működő blokkoknak és a pontgyártásnak köszönhetően elléptek (8:2, 12:4) a füreidek, a magabiztos játékra nem volt ellenszere a liláknak. A mérkőzéslabda Kiss Grétáé volt, aki ásznyitással zárta le a szettet és a találkozót is.

A SZBRA ezzel a győzelemmel és a jobb szettaránnyal a Swietelsky-BRSE-t megelőzve a tabella élére állt. A két csapat pénteken egymás ellen játszik majd az Extraligában, Békéscsabán.

Dejan Desnica: – Ha csak valaki az eredményt nézi, azt hiheti, hogy ez egy könnyű meccs volt, de ez egyáltalán nincs így. Az Újpest végig szívósan küzdött. Jól játszottunk, és elsősorban ez volt a sikerünk kulcsa. Nehéz hét vár ránk egy szerdai kupameccsel és egy idegenbeli rangadóval Békéscsabán, örülök, hogy győzelemmel vágunk neki ennek a periódusnak.

Horváth András: – Az első játszmában nagyon sokáig partiban voltunk az ellenféllel. Volt három-négy olyan helyzetünk, amikor lett volna lehetőségünk befejezni a játékot. Ezt nem tettük meg, és ez megbosszulta magát. Innentől kezdve a nyitásfogadásunk hullámzóvá vált, a támadásaink hatékonysága felpuhult. Köszönjük szépen azoknak, akik szurkoltak nekünk és biztatták a csapatot.