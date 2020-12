A THW Kiel is karanténba került, már öt játékos tesztje lett pozitív

Omar Jahija is megfertőződött a koronavírussal – derült ki a Telekom Veszprém férfi kézilabda-együttes közleményéből.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Ahogy arról a klub beszámolt, csütörtökön délelőtt újra letesztelték az egész csapatot, miután a hét elején Ligetvári Patrik pozitív mintát produkált. A játékosoknak, egy kivételével, negatív lett a vizsgálati eredményük. Omar Jahija viszont megfertőződött.

A Napló megkeresésére az egyesülettől megtudtuk, továbbra is az állami népegészségügyi főosztály utasításai szerint járnak el, vagyis azok, akik két negatív teszttel rendelkeznek, kiszabadulhatnak a karantén alól.

Jövő héten, december 17-re írták ki a MOL-Pick Szeged–Telekom Veszprém csúcsrangadót, ám azt még nem tudni, hogy ezt a találkozót megrendezik-e. A szabályok szerint ugyanis annak a csapatnak, amely karanténban volt, nem kötelező a kiírt mérkőzést lejátszania nyolc napon belül, halasztást kaphat. Hogy a veszprémiek élnek-e ezzel a lehetőséggel, arra nem tudták megmondani a választ. Nyilván attól függ, lesznek-e újabb esetek, a korábban megfertőződöttek mindegyike visszatérhet-e, és ők milyen formát mutatnak, illetve addig tudnak-e edzeni, gyakorolni, egyáltalán fel tudnak-e megfelelően készülni a bakonyiak.

Nyilván a szurkolókat nemcsak ez az egy ütközet, hanem a december végi, kölni final four lebonyolítása is érdekli. A Veszprém elődöntős ellenfelénél, a THW Kielnél is felütötte fejét a koronavírus. A német rekordbajnok alakulata is karanténba került, a keret tagjait mindennap tesztelik. Ezeken a vizsgálatokon újabb három pozitív esetre derült fény, a játékosok ráadásul enyhe tüneteket is produkáltak. Ezek után nagy kérdés, hogy december 28-ig, a kölni négyes döntőig az öt fertőzött játékos visszakaphatja-e a játékengedélyét. Ha esetleg nem, akkor nagy bajban lesz a Kiel, amely mindössze tizenhatos kerettel dolgozik.