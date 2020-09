A Tihany nyerte a rangadót

Továbbra is veretlen a Tihany a labdarúgó megyei I. osztályú bajnokságban öt fordulót követően. Jó napja volt szombaton az eddig gyengélkedőknek is, megszerezte első győzelmét a Sümeg és a Badacsonytomaj is.

Ezt ne hagyja ki! Kattintson ide: hirvilag.hu - Több tucat újság, hírportál, rádió és televízió legérdekesebb és legfrissebb hírei - Kattintson ide: hirvilag.hu Úrkút SK–Tihanyi FC 0–1 (0–1) Úrkút, 300 néző. Jv.: Nedvesi R. Úrkút SK: Kádár (Zsigmond) – Károlyi, Lang, Uj, Márton, Nagy R. (Reizinger), Korpos (Keller), Kakas, Udvardi, Németh Á., Haman. Edző: Garai Péter. Tihanyi FC: Sevinger – Dévényi, Németh K., Benedek (Horváth Á.), Slemmer, Nemes (Kovács Á.), Klauz, Erőss, Király, Barcza (Burgyán), Nagy D. (Siliga). Edző: Lukács István. Gólszerző: Király. Rekkenő hőségben kezdődött el a mérkőzés. Az első 20 percben a vendégek akarata érvényesült, és egy nagy hazai hiba után megszerezte a vezetést a Tihany. A hazaiak a játékrész végére találtak magukra, de nem sikerült megzörgetniük az ellenfél kapuját. A második felvonásban a hazaiak ritmust váltottak, sokkal nagyobb sebességre kapcsoltak, de sajnos a számtalan lehetőségből nem tudtak a kapuba találni. Összességében a küzdelmes mérkőzésen két ellentétes félidőt produkáltak a csapatok, és a szerencsésebb alakulat szerezte meg a három pontot. Jók: Márton, Sadjo, Lang, Kakas, ill. Nagy, Sevinger, Király. Tudósított: Vágfalvi Norbert. Várpalotai BSK–Devecser SE 1–3 (1–1) Várpalota. Jv.: Magyar Á. Várpalotai BSK: Sári – Nagy D., Szabó D. (Martinez), Prill (Csrepka), Borbély (Mogyorósi), Balogh Á., Jónás (Papp R.), Szántó, Sanda, Zsupek, Gergő. Edző: Csrepka Tamás. Devecser SE: Csepregi – Cserna, Sipos Felícián, Kulman, Kiss L., Polgár (Orsós G.), Király, Orsós F. (Illés), Paksai, Budavári, Venczel. Edző: Cserna Róbert. Gólszerzők: Prill, ill. Budavári (2), Király. Badacsonytomaji SE–Csetény SE 3–2 (2–1) Badacsonytomaj. Jv.: Lovasi I. Badacsonytomaji SE: Péntek – Cseh (Torda), Kocsor, Balogh M., Tombor (Gelencsér), Mékli, Lübkemann, Csík (Kiss M.), Giczi, Kovács M., Nagy M. Edző: Kocsi Gergő. Csetény SE: Hornich – Hornyacsek, Danó, Orbán, Zsargó, Juhász, Nagy R., Bánfalvi, Kaufman, Turner, Bíró. Edző: Pavelka Béla. Gólszerzők: Mékli, Csík, Cseh, ill. Juhász (2). Kiállítva: Lübkemann (57., Badacsonytomaji SE). Herendi PSK–Sümeg VSE 1–2 (1–0) Herend. Jv.: Pap E. Herendi PSK: Károlyi – Vető, Albrecht, Major, Sóskuthy Z. (Meleg), Takács (Marosi), Molnár R., Sóskuthy B., Simányi (Bogdán), Stáhl, Benedek (Bachstetter). Edző: Marosi István. Sümeg VSE: Kovács R. – Markó, Bujtor, Sabjanics (Bakos), Reicz, Rédei, Horváth G. (Cserei), Mayer, Görhes, Gyalog, Ferenczi. Edző: Lázár Szilveszter. Gólszerzők: Takács, ill. Ferenczi, Markó. Fűzfői AK–Péti MTE 3–0 (2–0) Balatonfűzfő. Jv.: Jónás B. Fűzfői AK: Radnai – Gimes (Koltai), Mári, Farkas A., Szabó P., Auerbach, Espár, Liszi (Wellesz), Zágor (Mód), Magda, Nyári (Humli). Edző: Csucsánszky Zoltán. Péti MTE: Varga Zs. – Pálfi, Marton, Szőke (Horváth T.), Gál (Kun), Vajda, Vachtler, Ódor (Morina), Simon, Petróczi, Győri (Keszthelyi). Edző: Nagy Krisztián. Gólszerzők: Koltai, Magda, Szabó P.