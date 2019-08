A Tihanyi FC hazai rangadót játszik az Úrkút SK-val

Ajkán veretlen csapatok feszülnek egymásnak, és Tihanyban szintén nagy derbi várható. Négy együttes hajt első pontjára, közülük a Sümeg és a Tapolca egymás ellen próbál elmozdulni a holtpontról. A negyedik fordulót rendezik meg az MTD Hungária megye I-es labdarúgó-bajnokságban.

Balatonfüredi FC (3.)–Badacsonytomaji SE Bonvino (6.)

A balatonfürediek három kör után hibátlanok, sőt, még gólt sem kaptak. A házigazda most is esélyesként lép pályára, ugyanakkor a Tomaj szintén jó formában várhatja a meccset, két siker után áll az újonc.

Gyulafirátót SE (7.)–Magyarpolány (11.)

A Rátót két idegenbeli győzelem mellett egy hazai vereséget tud felmutatni, de most kiköszörülheti a múltkori csorbát. Érdekes a meccs a Magyarpolány részéről is: ezen a találkozón kiderülhet, milyen erőt is képvisel igazán az idei gárda. Piri Ottó alakulata eddig az élcsapatoktól simán kikapott, míg a nullapontos Herendet könnyedén fektette két vállra.

Ajka Kristály (1.)–Csetény SE (4.)

Bombarajtot vett ebben a szezonban a Kristály, amely megérdemelten vezeti a tabellát, meggyőző játékkal, sok gólt lőve nyerte meccseit. A Csetény sem talált még legyőzőre, igaz, a hagyományosan az otthonában erős együttesnek ez lesz az első vendégszereplése az idényben.

Tihanyi FC (5.)–Úrkút SK (2.)

A forduló talán legnagyobb rangadója. Mindkét csapat remekül kezdett, ám a tihanyiak legutóbb belefutottak egy csetényi vereségbe. A félszigeti alakulat egy derbisikerrel egy csapásra jóvá tenné a kisiklást, azonban az úrkútiak nagyon masszívak idén, Garai Péterék hibátlanul menetelve még gólt sem kaptak az évadban.

Ada-Bau Várpalotai BSK (8.)–Herend PSK (16.)

Úgy tűnik, jó kis csapat jött össze Várpalotán, a VBSK két meccs után veretlen, egy-egy sikerrel és döntetlennel áll. A tavaly utolsó előtti herendiek viszont valószínűleg idén sem váltják meg a világot, három nagyarányú vereséggel, rúgott gól nélkül kezdték az évadot.

Fűzfői AK (12.)–Devecser SE (13.)

Nincs még győzelme a Fűzfőnek, amely egy vereség mellett eddig kétszer ikszelt. A FAK előtt most ott az esély a javításra, a devecseriek két idegenbeli találkozót követően pont nélkül állnak.

Balatonalmádi SE (9.)–Péti MTE (10.)

Két fiatal együttes feszül egymásnak, a felek eddigi mérlege ráadásul szinte ugyanolyan. Háromesélyes a találkozó.

Sümeg VSE (14.)–TIAC VSE (15.)

Igazi alsóházi derbi, mindkét csapat nagy erőket mozgósít majd azért, hogy ne kezdje a következő kört is pont nélkül. Az erőviszonyok nagyjából kiegyenlítettnek tűnnek, érdekes küzdelem várható.

A balatonalmádi és a sümegi bajnokikat vasárnap rendezik, a többi meccs szombaton lesz. Az egységes kezdési időpont 17 óra. A Veszprém megyei igazgatóság a tihanyi derbit közvetíti élőben az interneten, a mérkőzés a youtube-on lesz követhető.