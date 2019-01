A tizenötödik siker is jöhet

A sereghajtó Knipl Bonyhádi KSE-t látja vendégül a listavezető Hoya Pannon Egyetem Veszprém a kosárlabda NB I/B alapszakaszában csütörtökön.

A megszokottnál egy nappal korábban, ezúttal csütörtökön lép pályára a Hoya Veszprém a piros csoport alapszakaszában 18 órától. A Vetési gimnázium szalagavatója miatt előbbre hozott összecsapáson az esélyek egyértelműen a hazaiak mellett szólnak.

A pontvadászatban még veretlen veszprémiekről azonban meg kell jegyezni, bár idegenben és hazai pályán egyaránt minden meccsüket behúzták, sokszor nehezebben, nagyobb küzdelemben tudtak nyerni, mint ahogy azt vártuk volna.

A Hepp Kupában például legutóbb sikerült két vállra fektetni a Budafok alakulatát (81-75), és bejutni a legjobb négy közé, ám az mindenképpen beszédes, hogy a harmadik negyedtől a közönség nem buzdított, sokkal inkább azt kiabálta, hogy „csak hármast ne!”. Ennek ellenére az e­gye­temisták számtalanul pró­bál­koztak tripla kísérletekkel – több mint harmincszor – viszont mindössze négy ért célba.

Ráadásul a játék is hagyott kívánnivalót maga után, nem csoda, ha a siker dacára Mérész Csaba edző morcos volt tanítványaira.

A Bonyhád ellen remek lehetőség mutatkozik arra, hogy visszataláljon a helyes útra a Hoya. Lehet, hogy az eddigi sikerek kényelmessé tették a társaságot, s a veszprémiek jól tudják, minden meccsen ők a favoritok, de épp ezért illene megmutatniuk, hogy mire is képesek valójában. Nehogy a riválisok megneszeljék, lehet keresnivalójuk. Épp ezért kellene nyerni minden mérkőzésen a lehető legnagyobb különbséggel. Csütörtökön a Bonyhád ellen is.