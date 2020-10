A több alapemberüket is nélkülöző fürediek nagy szívvel harcoltak

Idénybeli harmadik döntetlenjét érte el a Balatonfüredi KSE a férfi kézilabda NB I-ben. A fürediek fiatal, tartalékos csapattal felállva egy nagy rivális otthonából raboltak pontot.

Csurgói KK–BKSE 27-27 (14-13)

Csurgó. V.: Andorka, Hucker. Csurgói KK: Tatai – Vasic, Leimeter 3, Gábor 1, Vasvári, Szeitl 2, Hanusz 5. Csere: Pallag (kapus), Krecic 3, Krsmancic 10 (4), Gebhardt, Kerkovits 2, Popovic 1, Borsos, Nagy Sz. Edző: Alem Toskic.

Balatonfüredi KSE: Andó – Brandt 2, Malinovic 6 (1), Varga 8, Kemény 4, Határ 2, Bóka 3. Csere: Bősz, Seprős (kapusok), Dénes, Draskovics, Ág, Kőhegyi 2, Szmetán, Horváth L., Szűcs. Edző: György László.

Kiállítások: 4, ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/4, ill. 1/1.

A BKSE nem várta jó előjelekkel a mérkőzést, hiszen betegség és sérülés miatt több alapemberét is kénytelen volt nélkülözni. György László nem számíthatott Szöllősi Balázs, Petar Topic, Pedro Rodriguez, valamint Pulay Gábor játékára, így az egyébként is fiatal csapat tovább fiatalodott. Szmetán Máté első alkalommal került be a fürediek NB I-es keretébe. A Balaton-parti együttes ráadásul túl jó formának sem örvendett, a 2020/2021-es idényben még nem tudott meccset nyerni. A bajnokikon két-két döntetlen és vereség volt a mérlege.

A csurgóiak, két sikerrel a hátuk mögött, jobb passzban várták a derbit. Minderre rácáfolva a Füred kezdett jobban, a 7. percben 3-5-öt mutatott az eredményjelző. A felek a kemény védekezés-gyors támadás kombinációra helyezték a hangsúlyt. Feljött a Csurgó, de hullámzott a meccs, az időkéréseket követően, 6-6 után ismét a vendégek kerültek előnybe. Andó jól védett és úgy tűnt, a BKSE taktikus játéka kitart a szünetig, ám nem így lett, hazai vezetéssel vonultak pihenőre a riválisok.

Azért, hogy a szünet után ott folytassák, ahol abbahagyták. A házigazda volt előnyben, azonban a Füred tapadt rá és Bősz védéseit követően 20-20-nál sikerült is utolérnie ellenfelét.

Óriási volt a küzdelem, amelyben a Balaton-partiak védekező játékosai folyamatosan kapták a két perces kiállításokat. A másik oldalon Popovic volt kénytelen kiállni, viszont ő végleg, miután csúnyán meglökte a levegőben a remeklő Vargát.

Öt perccel a vége előtt 25-25 volt az állás. Ezután két hazai gól következett, úgy tűnt, a Fürednek már nem lesz ideje válaszolni. Ekkor azonban Varga rázta meg magát ismét és Brandt is betalált. Hét másodperccel a vége előtt egalizáltak a hatalmasat küzdő vendégek és megérdemelten raboltak el egy pontot a Csurgótól.

György László: – Nagy csatát vívott a két csapat, kiélezett, küzdelmes mérkőzésen vagyunk túl. Jelenlegi helyzetünkben ez a döntetlen nekünk győzelemmel ér fel. Nagyszerű volt látni, hogy együttesünk nagyszerű játékot nyújtott és egy pillanatra sem adta fel a harcot.

Alem Toskic: – Nem kezeltük jól azt, hogy a fürediek tartalékos csapattal érkeznek hozzánk. Úgy tűnik, lebecsültük ellenfelünket, amely hatalmasat küzdött. Már az első félidőben több problémánk volt, elsősorban a védekezésünk nem működött. A folytatásban hiába javultunk fel, nem tudtunk átlendülni a holtponton és eldönteni a mérkőzést.