A Vasas FC ellen készül az Ajka

A bajnoki cím egyik legnagyobb esélyesének otthonába látogat vasárnap az FC Ajka a labdarúgó NB II-ben.

Megtorpant az ajkai lendület a honi futball másodosztály- ban. Kis Károly alakulata múlt héten 1-0-ra kikapott a ­Gyirmót vendégeként, a szerdai fordulóban pedig otthon játszott 2-2-es döntetlent a Szegeddel, úgy, hogy már 2-0-ra vezetett.

Nem lett rosszabb csapat az FC Ajka (amely 2021-et hét sikerrel és egy döntetlennel kezdte), csak valahogy a körülmények és a szerencse nem volt vele az említett találkozókon. A Gyirmót ellen több helyzetet is kidolgoztak a Veszprém megyei zöld-fehérek, akik kapufáig igen, gólig nem jutottak el. Ami a szerdai meccset illeti, a vendégek három büntetőt lőhettek…

Ez már a második alkalom ebben az idényben, hogy az Ajka riválisa három tizenegyest kap, de felesleges továbbmenni azon a vonalon, hogy a bírók büntetik a csapatot. (Hozzátesszük, a Szeged ellen mindegyik büntető jogosnak tűnt, más kérdés, hogy a másik oldalon is több 11-est is be lehetett volna fújni…)

A sebek nyalogatása helyett előre kell tekinteni, így tesz Rétyi Róbert is, akit azért a Szeged elleni találkozóról is kérdeztünk.

Az ajkaiak villámléptű szélsője sajnálatát fejezte ki, hogy nem sikerült folytatni jó soro- zatukat a válogatottszünetet követően. – A Szeged ellen sajnos a második félidőre nem úgy jöttünk ki, ahogyan kellett volna. Szerintem a vendégek nem tudtak volna akcióból betalálni, ettől függetlenül nekünk eredményesebben kellett volna játszanunk – tekintett vissza a 20 éves labdarúgó, aki most „anyaklubja” ellen bizonyíthat.

A hatodik FC Ajka vasárnap (17.00) a második Vasas FC vendége lesz. Rétyi a fővárosiak kölcsönjátékosa, de pályára léphet ellenük. – Nemcsak nekem, a többi játékos számára is remek bizonyítási lehetőség a Vasas elleni ­meccs. Az előző két találkozón történtek ellenére úgy érzem, jó formában vagyunk, jó a csapatunk, kemény küzdelmet várok. Tisztában vagyunk azzal, hogy a Vasas eredményesen szerepel, és már csak egy pont a hátránya a DVSC-vel szemben, azonban mi is szeretnénk feljebb kapaszkodni a tabellán. Remekül érzem magam Ajkán, boldog vagyok, hogy megkapom a bizalmat. Szerintem a szezon végén akár negyedik-ötödik is lehet a csapat, sőt a dobogót sem tartom elérhetetlennek.