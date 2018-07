A VEDAC-nál mindhárom szakág szállított bajnoki aranyérmet

Öt aranyérmet szerzett a Veszprémi Egyetemi és Diák Atlétikai Club (VEDAC) a közelmúltban megrendezett serdülő és újonc atlétikai országos bajnokságon.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

A Sportolj Velünk SE (SVSE) két bajnoki címnek örülhetett, de a Pápai AC, a Tapolcai SE, valamint az ajkai Tovafutók SE sem maradt értékes helyezések nélkül.

A második legeredményesebb klubként fejezte be a serdülő és újonc ob-t a VEDAC, csak a Ferencváros tudott több elsőséget felmutatni a bakonyi egyletnél – a fővárosiak hét aranyat nyertek. A VEDAC összesen öt aranyat gyűjtött, ráadásul abban egyedülálló volt, hogy a dobó, a futó és az ügyességi szakág képviselői egyaránt szereztek legalább egy bajnoki címet. A versenyzők közül a serdülő korosztályban Kövér Fannit kell kiemelni, aki két számban is legjobbnak bizonyult. Diszkoszvetésben 35.97 méterrel, míg fő számában, a gerelyhajításban 48.37 méterrel nyert. Szintén ebben a korcsoportban Csatári Jázmin a kalapácsvetőknél állhatott fel a dobogó legalsó fokára, a harmadik helyhez 53.97 méteres eredmény kellett.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A dobó szakágban szintén két érmet vihetett haza az újonc Dósa Jázmin. Diszkoszvetésben harmadik helyezést ért el 25.95 méterrel, gerelyhajításban viszont 34.20 méterrel mindenkit megelőzött. A futók közül, az újoncoknál Rédling Renáta vehetett át két érmet is: 2000 méteren utolérhetetlen volt, 6:59.08-as idővel győzött, míg 1000 méteres akadályfutásban második helyen végzett 3:18.47-es idővel.Bronzérmesként végzett a serdülő Szemán Kitti 1500 méteren (5:00.01), 3000-en pedig negyedik lett (10:46.76).

Az ügyességi szakágban Poharánszki Anna, a serdülő távolugróknál aratott fölényes diadalt, ráadásul 5.83 méterrel új egyéni csúcsnak is örülhetett. Az SVSE két első, két második és két harmadik helyezést gyűjtött be Miskolcon. A serdülő korosztályban 3000 méteren bajnokságot nyert nagyszerű egyéni rekorddal Tóth Márton (9:23.71), de a fiatalember 1500 méteren is remekelt, második helyen ért be (4:39.58).

Varga Grétát szintén két alkalommal szólították dobogóra: 1500 akadályfutásban 4:59.79-es idővel, új egyéni csúccsal, aranyérmet vehetett át, ugyanitt Koncz Kata bronzérmes lett (5:21.69), míg 3000 méteren a második helyen végzett (10:15.41).

Bronzérmesként zárt a serdülők 300 méteres versenyén Dabosi Marcell (38.45). A Pápai AC képviselői a serdülők kalapácsvető versenyében jeleskedtek: Molnár Dániel 59.87 méterrel ezüst-, Füredi Dániel 59.10 méterrel bronzérmet kapott.

A Tapolcai SE részéről az újoncok 80 méteres viadalán Fekete Júlia lett harmadik 10.76-os idővel.

További eredmények. Serdülők. Fiú. 1500 akadály: 4. Kubasi János (SVSE) 4:54.34. Kalapácsvetés: 4. Tóth Richárd 58.75 (Pápai AC). Leány. 1500 akadály: 6. Sigmond Klára (SVSE) 5:45.97. Magasugrás: 5. Varga Lizandra (Tapolcai SE) 1.58. Újonc. Fiú. 600: 4. Palkovics Tamás (Tovafutók SE) 1:37.72. 1000 akadály: 4. Felber Farkas (SVSE) 3:18.47. Leány. Diszkoszvetés: 4. Kálinger Alexa (VEDAC) 22.88.