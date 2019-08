A veretlen Perutz FC Hévízre látogat

Továbbra is veretlenként várja soron következő mérkőzését a Perutz FC a labdarúgó NB III-ban. Lengyel Ferenc csapata a sereghajtó Hévízhez utazik.

Két győzelem után két döntetlen következett a Perutz FC számára az idei menetelés során, az Érd otthonában elért pontosztozkodást a bravúr kategóriájába sorolhatjuk, viszont a Sárvár elleni 1-1-nél jobb eredményt is el tudtak volna képzelni a Várkert úton.

– Pozitív benyomásaim vol­tak a videózásnál, azokat az elemeket, amiket július óta gyakorlunk, egész jól visszaadta a csapat – mondta a pápai tréner. – Hatalmas labdabirtoklási fölényben futballoztunk a Sárvár ellen, ellenfelünk támadásaiban gólveszély 70 percig nem is volt. A kiállítás után az utolsó 10 perc sajnos rányomta a bélyegét az egész meccs hangulatára, de összességében ha van egy kis szerencsénk – ami az Érd ellen meg is volt – akár győzhettünk is volna.

Úgy tűnik, idegenben jobban megy a pápai csapatnak, mint hazai közönség előtt. A pápai tréner ezzel kapcsolatban azt mondta, egyelőre annyira nem stabil a Perutz játéka, hogy hazai pályán végig dominálni tudjanak, és futószalagon alakítsák ki a helyzeteket, ettől függetlenül pozitív a mérlegük és a gólarányuk is, ha ez így marad, nem lesz elégedetlen, hiszen jelenleg úgy teljesít a gárda, ahogy az elvárható tőle.

Vasárnap (16.00) a Balatonlelle után ismét egy újonchoz utazik az együttes, 16 órai kezdéssel az a Hévíz lesz az ellenfél, mely négy forduló alatt mindössze egy pontot szerzett.

– Nem mondanám, hogy kötelező győzelem a hétvégi, de mindenképp esélyesnek tar­tom a csapatomat a három pont begyűjtésére – folytatta Lengyel Ferenc.

– Szeretnénk nyerni, a Sár­vár ellen kiállított Hanzl Mátén kívül mindenki rendelkezésemre áll, bizakodva utazunk Hévízre. Középpá­lyásunk pótlása nem lesz egyszerű, hiszen a gólok előkészítésében élen jár, de amit a keret összetétele megenged, mindent megteszünk, hogy ne érezzük a hiányát.