A versenyzés örömét hozták el Pápára

Közel 400 induló részvételével negyedik alkalommal rendezte meg a CardioMAX Egyesület félmaratoni futóversenyét, melynek abszolút első helyét 1:22:21-es idejével Galavits Patrik szerezte meg.

A tavalyi rekkenő hőség szerencsére idén nem ismétlődött meg, így kellemes nyári időben gyülekeztek a futók a Fő téren. A Cseke család közös bemelegítése után Áldozó Tamás és Szabó György Vilmos fő szervező köszöntötte a megjelenteket, a polgármester nemcsak megnyitotta a rendezvényt, hanem 21 kilométeren maga is rajtvonal mögé állt. A városvezető végül 2:01:36 perc alatt teljesítette a 21 kilométeres távot, több mint hét percet javítva addigi legjobb eredményén.ű

– Nagyon jól éreztem magam, 15 kilométernél óriási egyéni csúcsot futottam, ami a végére meg is látszott, hiszen nagyon nehezen ment az utolsó néhány kilométer. Idén ez a második félmaratonim volt, májusban ugyanis Gorlicében is teljesítettem egyet, a tervem pedig az, hogy október végén Várpalotán is rajthoz állok. Bízom benne, hogy ott már sikerül két óra alá kerülnöm.

A félmaratoni távon a legjobb időt a szombathelyi Ga­la­vits Patrik érte el (1:22:21), aki rendszeresen vesz részt hasonló megmérettetéseken.

– A Vasi Triatlon SE képviselőjeként három éve veszek részt versenyeken, Pápán első alkalommal futottam. A pálya nagyon tetszett, technikás, az időjárás kifejezetten ideális volt a futáshoz, jól éreztem magam, megfelelő tempóban futottam, meg vagyok elégedve az időeredménnyel is.

Szabó György Vilmos fő szervező is elégedetten értékelt az eredményhirdetés után, hiszen mint mondta, minden korábbi nevezési rekord megdőlt.

– Közel 300 előnevezés érkezett a versenyre, a helyszínen pedig még 70-80-an jelentkeztek, ami azt jelenti, hogy az idein volt az eddigi legmagasabb részvételi arány. Évekkel ezelőtt egyszerű futókként csapattá verbuválódva döntöttünk úgy, hogy elhozzuk a versenyzés örömét Pápa városába, így született meg a félmaratonink, amelyet, figyelve az igényeket, folyamatosan fejlesztünk.

Véleményem szerint idén az időjárás a legjobb volt ahhoz, hogy a futók kihozzák magukból a maximumot, ezt támasztja alá, hogy a hölgyeknél és a férfiaknál is kifejezetten jó eredmények születtek. Nagyon köszönjük a segítők közreműködését, illetve az önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatását.