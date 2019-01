A Veszprém a Pécset, a Pápa a Debrecent fogadja

Szerdán és szombaton is bajnoki vár a két Veszprém megyei kosárlabdacsapatra. Az erőltetett menetet hazai pályán kezdi mindkét együttes.

Hoya PE–PVSK

A veretlenség megőrzése a célja a Hoya Pannon Egyetem Veszprém alakulatának, amely makulátlan mérleggel vezeti az NB I/B piros csoportját.

Mérész Csaba edző együttese legutóbb a Bonyhád gárdáját fektették két vállra (100-82). S bár ezen a találkozón akadtak nehéz percei a veszprémieknek, összességében magabiztosan és teljesen megérdemelten nyertek.

Szerdán a tabella tizenkettedik helyén álló PVSK Kronosz Kiadó lesz az ellenfél. A pécsiek a 2018/19-es évadban pocsék idegenbeli mérleget tudnak felmutatni, ugyanis a nyolc eddigi mérkőzésükből egyet sem tudtak megnyerni. Ráadásul hazai pályán sem túl acélosak, három siker mellett, négy fiaskó szerepel a statisztikáikban.

– Örülök a múlt heti győzelemnek, ezzel zsinórban már tizenötödik bajnokinkat vettük eredményesen – kezdte Mérész Csaba, a bakonyiak vezetőedzője. – A siker dacára azért nem vagyok maradéktalanul elégedett, mert főleg a második félidőben nyújtottunk hullámzó produkciót. Egyértelmű, hogy a későbbiekben jóval összeszedettebben kell kosárlabdáznunk.

A PVSK elleni találkozóról elmondta még, szeretné, ha tanítványai végig megfelelő fordulatszámon pörögnének és biztos vezetés esetén sem dőlnének hátra. A védekezés hatékonysága most is kiemelten fontos lesz.

Concordia–DEAC U23

A Concordia Motax KC Pápa alakulata a zöld csoportban a Kecskemét elleni idegenbeli sikerével (77-81) megerősítette helyét a mezőny közepén. Jelenleg a hetedik helyen áll.

A sérülések és betegségek után kezd mindinkább magára találni a Pápa, viszont szerdán 17.30 órától a DEAC U23 legyőzése hazai pályán nem ígérkezik könnyű feladatnak.

– A Debrecené az egyik legjobb, legtehetségesebb U23-as alakulat a magyar mezőnyben. Ezt az eredményeik is jól mutatják – mondta Vajda József, a pápaiak mestere. – A DEAC egy olyan csapat, amellyel mindig remek, emlékezetes találkozókat vívunk. Sajnos Muraira még mindig nem számíthatunk, talán február elején térhet vissza. Ettől függetlenül, eljött az ideje, hogy hazai pályán is megmutassuk mire vagyunk képesek és végre itthon is nyerjünk – húzta alá határozottan a szakvezető.